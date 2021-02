Attention, les arnaques aux faux accrochages de rétroviseurs se multiplient en province de Luxembourg

Une personne prévenue en vaut deux, dit l’expression. Le Parquet de Luxembourg a décidé de prévenir d’une arnaque qui connaît une triste recrudescence en province de Luxembourg. Cette arnaque consiste en de faux accrochages de rétroviseur.

Le modus operandi est le suivant: les escrocs abordent les automobilistes, souvent plus âgés, en prétextant avoir subi un léger accrochage de leur part. Ils exhibent un rétroviseur brisé sur leur voiture et une trace de fausse peinture de la même couleur que celle de la victime.

Ils tentent ensuite d’obtenir une indemnisation en liquide en simulant un appel téléphonique à l’assurance. Les sommes réclamées peuvent être importantes (plusieurs milliers d’euros).

«Il convient de ne pas se laisser abuser et d’appeler immédiatement la Police (via le 101) pour solliciter un appui, appuie Sarah Pollet, magistrate de presse dans un communiqué. Si c’est possible, il est intéressant de relever un maximum d’informations sur le véhicule utilisé (marque, modèle, immatriculation, couleur…) et les occupants (vêtements, cheveux, nombre, signes particuliers…). La vigilance est de mise.»