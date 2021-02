10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi

Les internats n’attirent plus la foule… En cause: un changement de mentalité, mais aussi des coûts difficiles à assumer. Romain RIXHON

Les internats délaissés, un triathlète en recherche de piscine privée ou encore l’interview du jeune candidat belge de Top Chef… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi 3 février.

1. Les internats en mal de popularité

Les internats n’attirent plus la foule. En cause: un changement de mentalité, mais aussi des coûts difficiles à assumer.

2. Triathlète, il cherche une piscine d’un particulier pour s’entraîner

Faute de piscine publique ouverte et pas «e mbouteillée» , Luc Huberty sollicite l’accès à un bassin privé pour pouvoir s’entraîner.

3. «T op Chef»: la jeunesse en force

La saison 12 de «T op Chef» débute le 15 février. À bord, un candidat belge, Mathieu Vande Velde, 22 ans.

4. Binche: comment marquer son attachement au carnaval sans enfreindre les règles sanitaires?

Si les autorités communales et l’ADF déconseillent toute manifestation voulant rappeler le carnaval, elles invitent les Binchois à marquer visuellement leur attachement à la tradition.

5. La renaissance du RFC Seraing, aux portes de la D1A

Créé sur les cendres de Boussu-Dour en 2014, le club métallo, promu en D1B cette saison, peut déjà croire en la montée en D1A.

6. En thérapie, Two Weeks to Live, The Dig, Eurovision, Songbird: nos 5 idées streaming du 3 février

Un divan, des chansons, des paillettes, une pelle, un virus et même des survivalistes: il y a tout cela, et c’est presque tout, dans notre sélection streaming du mercredi. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro mercredi prochain.

7. INFOGRAPHIES | Coronavirus: la vaccination des Belges au ralenti; des retards comblés en avril?

Depuis quelques jours, la campagne de vaccination ralentit en Belgique. En cause, un stock qui fond comme neige au soleil et des livraisons retardées.

8. VIDÉO | Stages et activités extrascolaires doivent (encore) s’adapter

Les dernières mesures concernant la jeunesse posent certains problèmes pour l’organisation des activités extrascolaires et des stages.

9. Après les cafés et les frites, voici les savons suspendus

Acheter un produit de soin tout en aidant son prochain, c’est possible grâce au concept des savons suspendus, lancé par une Rixensartoise.

10. La passion de la joaillière Lessinoise Candice De Rijcke

La joaillière lessinoise Candice De Rijcke a décroché le prix du jury au concours des Arts et Métiers de la province de Hainaut.

