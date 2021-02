David Goffin éliminé dès son premier match en Australie par un jeune espagnol de 17 ans

David Goffin, tête de série N°1, a été éliminé dès son premier match du tournoi du Great Ocean Road Open, un des deux tournois ATP disputés cette semaine à Melbourne en guise de préparation à l’Open d’Australie, ce mercredi.

Exempté du premier tour, le numéro 1 belge, 30 ans, 14e joueur du monde, a été surpris – 6-3, 6-3 en 1 heure 13 minutes de jeu – par le tout jeune Espagnol de 17 ans Carlos Alcaraz (ATP 146) au deuxième tour de ce rendez-vous sur surface dure doté de 320.775 dollars.

Considéré comme une grande promesse en Espagne, Carlos Alcarza avait remporté le premier set (6-3).

En difficulté sur son jeu de service encore, le Liégeois était breaké et mené 3-2 puis 4-2. Le Belge ne parvenait plus à gagner son service et l’Espagnol pouvait servir pour le match à 5-2. Mais un sursaut de David Goffin lui permettait de rester dans la partie (5-3). Pas pour longtemps, Alcaraz, en quarantaine stricte depuis son arrivée en Australie, impressionnant, reprenait une troisième fois dans ce set le service de son adversaire pour s’imposer sur un double 6-3.

En 8es de finale, Carlos Alcaraz sera opposé au Portugais Thiago Monteiro, 26 ans, 83e au classement ATP, victorieux de son côté au 2e tour face à à l’Australien Matthew Ebden (ATP 320), 33 ans, en trois sets: 6-7 (4/7), 6-4 et 6-3.

Au premier tour, Alcaraz s’était qualifié à la suite de l’abandon du Hongrois Attila Balazs (ATP 94) alors que le score était de 2-2 dans le premier set.

L’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem de l’année, décalée de trois semaines, débutera le 8 février.