Anderlecht domine le classement des audiences télévisées en Belgique, le Standard 3e

Un peu à la traîne en championnat, le Sporting d’Anderlecht reste malgré tout le club le plus populaire aux yeux des téléspectateurs belges.

Seulement 5e en Pro League et loin derrière le solide leader brugeois, Anderlecht peut toutefois se targuer d’être le club le plus populaire en Belgique au vu des chiffres d’audience télévisée des matches de D1A.

Selon les chiffres du CIM dévoilés par Het Laatste Nieuws, plus de 3,4 millions de personnes ont suivi les matches du Sporting entre la 4e et la 23e journée, soit 172.924 spectateurs par match. Le club anderlechtois devance le FC Bruges (162.113 téléspectateurs/match) et le Standard, premier club wallon avec 139.821 téléspectateurs en moyenne par match.

Au niveau des autres clubs wallons, Charleroi est 7e, Eupen est 14e et Mouscron se retrouve 17e et avant-dernier de ce classement.

En D1B, c’est le RWDM (9.208 téléspectateurs/match) qui attire le plus de téléspectateurs devant l’Union Saint-Gilloise (6.675 téléspectateurs/match) et Seraing (6.051 téléspectateurs/match).

À noter que les heures de coup d’envoi peuvent avoir une influence sur le nombre de personnes qui regardent un match.