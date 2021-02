Qualification Euro 2022: succès facile de la Belgique contre le Monténégro

Omar Rahou (4) a inscrit le premier but de la rencontre. Photo News

Les Diables rouges ont facilement battu le Monténégro 6-2, ce mardi soir à Liège lors de leur deuxième match de la deuxième phase de qualification en vue des championnats d’Europe 2022 de futsal.

Omar Rahou (2e), Ahmed Sababti (6e), Leo (24e), Steven Dillien (28e et 30e) et Abdelhalim Ettalaki (33e) ont marqué pour la Belgique. Eldin Corovic (20e) et Ilija Mugosa (33e) ont inscrit les buts des visiteurs.

Dans l’autre match du groupe 7, l’Italie s’est imposée 7-4 face à la Finlande qui avait fait match nul 3-3 contre la Belgique jeudi. L’Italie est en tête au classement avec 6 points, devant la Belgique (4), la Finlande (1) et le Monténégro (0). Le jeudi 4 mars, les Diables Rouges joueront leur troisième match au Monténégro.

Les vainqueurs des huit poules et les six meilleurs deuxièmes se qualifient pour le tour final. Les deux autres deuxièmes disputeront un match de barrage pour le dernier billet. En tant que pays organisateur, les Pays-Bas sont automatiquement qualifiés pour les championnats d’Europe, qui se dérouleront du 19 janvier au 6 février 2022 à Amsterdam et à Groningue.