Le «Style & colour trophy»: qui sera le meilleur coiffeur du pays?

Alors que les coiffeurs sont à l’arrêt, la chaîne AB3 met cette profession brimée à l’honneur en diffusant la finale belgo-belge du «Style & Colour Trophy». A suivre ce dimanche 7 février, 19h30.

Ce sera national et donc bilingue (comme le concours Miss Belgique), présenté par la limbourgeoise Virginie Claes (elle-même Miss Belgique en 2006), il y aura David Hallyday et Helmut Lotti pour parrainer l’affaire et l’artiste Milo Savic, dont le titre #stillalive, hommage au secteur culturel et horeca actuellement en perdition, fait le buzz, fera une prestation «live».

Voilà pour l’emballage d’une émission de 52 minutes qui vera sept coiffeuses et un coiffeur s’affronter en finale d’un concours qui passe pour le plus ancien de la profession (c’est sa 66e édition), le « Style & Colour Trophy », organisé chez nous mais aussi dans d’autres pays (États-Unis, France, Espagne...).

Dans le salon du coiffeur de la Reine

Habituellement, ce tournoi capillaire rassemble les représentants des 20 000 salons que comptent la Belgique et le Luxembourg. Crise sanitaire oblige, il a fallu trouver une formule «sécurisée» cette année. La discrète chaîne AB3 a sauté sur l’occasion pour transformer l’événement en une émission de télé d’un soir, construite sur le modèle des concours culinaire.

Contrairement au «Meilleur coiffeur», émission analogue produite voilà trois ans par la RTBF et dont les épreuves s’étalaient sur plusieurs numéros, tout ce passera cette fois en moins d’une heure.

Il y aura un jury composé de cinq personnalités du monde de la coiffure, dont Frédéric Van Espen, le coiffeur officiel de la reine Mathilde, et dont le vaste salon à Bruxelles (avenue Louise, 300 m2) a servi de studio pour l’enregistrement de l’émission.

Plus de 100 candidats avaient été présélectionnés. Les huit finalistes devront s’exécuter autour de trois épreuves: réaliser le meilleur balayage, la meilleure coloration et la meilleure coupe!

Les 8 finalistes, dont trois Wallons et une Grand-Ducale Il s’agit de Monalysa Bianco (Charleroi), Renaud Dubois (Anderlues), Carina Gonçalves (Redange au Grand-Duché), Hélène Karaman (Woluwé), Marina Saiu (La Louvière), Kelly Timmermans (Riemst), Karine Uvijn (Tielt) et Bieke Billiouw (Ostende).

À suivre sur AB3, dimanche 7 février, 19 h 30 (durée : 52 minutes)