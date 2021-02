De la pluie, du vent et de la douceur au programme

L’’Institut royal météorologique annonce une journée pluvieuse, ce mercredi.

Quelques éclaircies seront encore possibles, ce mercredi matin, sur le nord du pays, mais le ciel deviendra rapidement couvert avec des pluies modérées voire intenses, annonce l’Institut royal météorologique (IRM).

Des coups de tonnerre pourront éclater par endroits.

Les températures resteront douces pour la saison avec des maxima oscillant de 7 à 12 degrés.

Le vent, quant à lui, soufflera assez fort cet après-midi, avec des rafales de 80 km/h voire un peu plus dans le sud du pays.

Ce soir, des averses seront encore possibles, surtout sur l’est et le sud du pays. Le temps deviendra sec, en cours de nuit. Les minima seront compris entre 2 et 5 degrés et le vent diminuera en intensité pour devenir modéré.