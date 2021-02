Coronavirus à la zone de police Brabant wallon Est: 19 cas positifs sur 80 membres du personnel

Quinze autres membres du personnel de la zone de police Brabant wallon Est sont mis en quarantaine mais les services ont repris.

Ils étaient attendus, ils sont arrivés ce mardi: les résultats des tests covid auxquels l’ensemble du personnel de la zone de police Brabant wallon Est a été soumis depuis vendredi. «Ces tests ont permis de révéler que 19 membres du personnel étaient positifs au coronavirus, dont 12 grâce au testing d’entreprise préventif, sur les 80 membres du personnel au total.»

Sur cette base et une analyse des contacts à risques, 15 autres personnes testées négatives ont été placées en quarantaine. «Dans ces conditions, la zone de police reprendra ses activités normales de manière très progressive. La zone de police assure dès ce mardi l’ensemble des missions de police secours et de surveillance générale du territoire. Les accueils décentralisés et le commissariat central restent fermés au public jusqu’au dimanche 7 février inclus.»

Jean-Luc Meurice, le président de la zone de police du Brabant wallon et Pier’Ann Bastogne, la chef de corps, souhaitent remercier chaleureusement les Zones de police et la police fédérale qui ont assuré les missions de base sur le territoire pendant cette période difficile et souhaitent un prompt et complet rétablissement à tous les membres du personnel touchés par le virus.

Ils soulignent également la disponibilité des membres du personnel de la zone qui ont traversé ces événements avec beaucoup de sérénité. Ils remercient enfin la population pour les marques de soutien qui ont été exprimées ces derniers jours.