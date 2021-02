VIDÉOS ET PHOTOS | Qui est le garçon qui s’est jeté du haut de la grue du pont des Trous?

La vidéo montrant un jeune homme se jetant du haut de la grue du pont des Trous fait le buzz. Mais qui se cache derrière celui qui signe Omniwal sur les réseaux sociaux?

Vous êtes très nombreux à avoir visionné cette vidéo diffusée sur Youtube et montrant un jeune homme escalader la grue du pont des Trous avant d’effectuer un saut pendulaire depuis la flèche culminant à un peu moins de 40 m de hauteur.

Le tout filmé par le «cascadeur» lui-même, mais aussi grâce à un drone et par d’autres «complices» restés au sol.

Nous avons retrouvé ce jeune homme qui a pour pseudo «Omniwal» sur ses différents réseaux sociaux. Il s’appelle Nicolas – il préfère taire son nom -, a 21 ans et est étudiant en dernière année de photographie à Saint-Luc, à Ramegnies-Chin. Ce qui explique sans doute la qualité des prises de vue qu’il propose à tout un chacun de découvrir. Mais ce n’est pas vraiment dans le cadre d’un travail scolaire qu’il réalise ses exploits. Juste avant le saut dans le vide… Com.

«Je suis fan de sensations fortes et d’exploration urbaine. Si je réalise ce type d’opération depuis environ 4 ans maintenant, c’est dans le cadre d’un challenge envers moi-même. Il ne s’agit pas de braver l’interdit ou de provoquer qui que ce soit. Le but est de ramener des images inédites», explique-t-il. Pour ce dernier point, il n’y a pas photo… Ou plutôt, si, bien qu’il se soit mis à la vidéo depuis peu. Embarquant vers les cimes une paire de Go-pro et s’entourant généralement d’une équipe de partenaires au sol, l’un pilotant un drone et l’autre réalisant des prises de vue depuis le plancher des vaches. Des images ont également été réalisées avec un drone… Com.

Ne reproduisez en aucun cas ce type d’exploit…

Le jeune homme, qui ne nous a pas donné l’impression d’avoir le profil d’une tête brûlée, met en garde ceux et celles qui seraient tentés par ce type d’aventure. Il rappelle d’ailleurs ses mises en garde sur ses propres vidéos.

«Je pratique l’escalade depuis 11 ans, précise-t-il, et je fais pas mal de sports. Chaque exercice est minutieusement préparé. Comme le saut pendulaire à Tournai avait été répété à plusieurs reprises dans des conditions de sécurité optimales depuis d’autres structures, comme des ponts, par exemple. Le matériel est vérifié et testé. C’est toutefois la première fois que je le faisais depuis une grue…» Il lui arrive même de se reposer en cours d’escalade, comme ici en haut d’un viaduc du Sud de la France… Com.

Des expériences, il en a cependant connu d’autres, au sommet d’Euralille ou d’un viaduc dans le Sud de la France, pour ne citer que ses récentes vidéos.

Un comité d’accueil l’attendait sur le plancher des vaches

Si le jeune homme essaie de se faire discret – il n’a jamais vraiment eu de gros problèmes avec les forces de l’ordre jusqu’à présent – ce n’était pas le cas lors de sa dernière prestation tournaisienne. Omniwal a également escaladé Euralille… Com.

La police l’attendait en effet en bas de la grue et il a dû décliner son identité et effectuer un bref passage au commissariat. Et même s’il estime que les agents ont été «très sympas» avec lui, il risque d’y avoir des suites car le PV a été transmis à la commune qui a, semble-t-il, l’intention de le poursuivre via une amende administrative pouvant atteindre 350€. Car même s’il aime la photographie, le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, n’a pas vraiment apprécié ce type d’exploit et la mobilisation des forces de sécurité qu’il a fallu mettre en œuvre.