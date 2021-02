En thérapie, Two Weeks to Live, The Dig, Eurovision, Songbird: nos 5 idées streaming du 3 février

Un divan, des chansons, des paillettes, une pelle, un virus et même des survivalistes: il y a tout cela, et c’est presque tout, dans notre sélection streaming du mercredi. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro mercredi prochain.

1 En thérapie

Arte. tv Série d’Éric Tolédano & Olivier Nakache. Avec Frédéric Pierrot, Mélanie Thierry, Reda Kateb, Carole Bouquet et Céleste Brunnquell (35 épisodes de 21 à 30 minutes).

Ce que ça raconte

Des séances chez le psy. Celles de cinq personnes confrontées, de façon plus ou moins intime, aux attentats dits du Bataclan, en novembre 2015.

Ce qu’on en pense

Une adaptation française du concept… israélien qui avait conduit à l’excellente série américaine In Treatment. Et une adaptation signée Toledano-Nakache, qui délaisse le cinéma pour un format plus long. Et le fait avec une sensibilité intacte. Intelligent.

La critique complète

2 Two Weeks to Live

Be à la Demande Série de Gaby Hull. Avec Maisie William, Sian Clifford et Mawaan Rizwan (6 épisodes de 30 minutes).

Ce que ça raconte

Dès sa plus tendre enfance, Kim a appris à se défendre avant de faire des câlins, à l’écart de la société jugée décadente par sa mère. Un jour, elle décide d’aller voir ce qui se passe dans la vraie vie, avec une idée de vengeance derrière la tête.

Ce qu’on en pense

La rencontre de cette survivaliste avec le vrai monde est des plus explosives. Une série anglaise qui tient du road movie décalé, à cheval entre humour et action musclée. C’est cadeau.

La critique complète

3 The Dig

Netflix Drame de Simon Stone. Avec Ralph Fiennes et Carey Mulligan. Durée: 1 h 52.

Ce que ça raconte

A l’aube de la seconde guerre mondiale, une riche veuve et un archéologue amateur découvrent un trésor archéologique inestimable. Très vite, les vautours des musées leur tombent dessus, agitant leurs diplômes et leurs truelles.

Ce qu’on en pense

Belle aventure humaine de la lignée des «inspiré d’une histoire vraie». Le style est un peu désuet mais plutôt charmant grâce, notamment, à la galerie de personnages qui gravitent autour des fouilles.

La critique complète

4 Eurovision

Netflix Comédie/Film musical de David Dobkin. Avec Will Ferrell, Rachel McAdams et Pierce Brosnan. Durée: 2 h 00.

Ce que ça raconte

Deux musiciens islandais, amis depuis l’enfance, concrétisent enfin leur rêve commun: défendre leur petit pays au concours Eurovision de la chanson.

Ce qu’on en pense

À chacun ses rêves, hein. Celui de Lars et Sigrit les conduit dans un hommage même pas déguisé au célèbre concours, où défilent les anciens candidats. Un feel good moovie pas déplaisant. Pour un vendredi soir, disons.

La critique complète

5 Songbird

Amazon Prime Video Thriller d’anticipation d’Adam Mason et produit par Michael Bay. Avec K.J. Apa, Sofia Carson et Demi Moore. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

2024. Malgré Yves Van Laethem, le monde reste ravagé par le Covid-19, et les malades sont désormais parqués dans des réserves. Un coursier tombé amoureux va tout faire pour éviter pareil sort à sa dulcinée infectée.

Ce qu’on en pense

Que si quelqu’un devait surfer de façon opportune sur la crise sanitaire, ce devait forcément être Michael Bay. Ce n’est pas mauvais, c’est très mauvais.

La critique complète