Think Pink demande de financer l’hospitalisation à domicile pour le cancer du sein

Un cadre juridique clair et un financement structurel pour l’hospitalisation à domicile des personnes atteintes d’un cancer sont nécessaires.

C’est ce qu’a fait savoir Think Pink, la campagne nationale de lutte contre le cancer du sein, en collaboration avec le Grand hôpital de Charleroi et d’autres hôpitaux, à deux jours de la Journée mondiale contre le cancer.

La campagne met en avant l’initiative ESCHAP-O, qui permet aux patients atteints d’un cancer d’être en partie traités à domicile. L’objectif de ce projet pilote lancé en 2016 est notamment de rendre les soins plus «humains», d’améliorer la qualité de vie des malades et de soulager les hôpitaux de jour.

Mais son financement a expiré le 31 décembre 2020. «L’épidémie de Covid-19 a cependant souligné la valeur ajoutée d’un système bien pensé et bien développé pour l’hospitalisation à domicile», a déclaré la présidente de Think Pink, Heidi Vansevenant.

Une enquête a montré que 93% des patients qui en ont bénéficié le recommanderaient à d’autres. Les 7% restants ont déclaré qu’ils le recommanderaient «plutôt».

Dans le cadre du projet, les patients enregistrent tous les jours leurs paramètres vitaux et les effets secondaires dont ils souffrent dans une application. Ils sont conseillés via l’application si les effets secondaires sont légers. En cas de réactions plus graves, le médecin généraliste est contacté et l’oncologue ou le service d’urgence reçoit la personne. Le système permet une prise en charge rapide et évite de possibles complications, souligne Think Pink.