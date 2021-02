Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mardi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce mardi 2 février.

Les articles épinglés par la rédaction 1. Coronavirus: les hospitalisations en baisse, plus de 2.300 nouveaux cas par jour Covid-19: près de 119 personnes ont été admises en moyenne chaque jour à l’hôpital en Belgique, selon les derniers chiffres. + LIRE ICI 2. Coiffeurs: «Ouvrir le 13? Je n’y crois pas du tout» Plusieurs coiffeurs de la région verviétoise ont participé à une journée d’action symbolique, pour communiquer leur détresse. Une nouvelle fois… + LIRE ICI 3. La vaccination va s’accélérer en Europe Mis sous pression,les laboratoires européens annoncent une hausse de leur production de vaccins anti-Covid-19. + LIRE ICI 4. Port du masque: ce qui change Alors que l’Autriche et l’Allemagne recommandent ou rendent obligatoire dans certaines situations le port du masque FFP2, la Belgique a dévoilé sa position. Plusieurs changements sont à prévoir. + LIRE ICI 5. Des primes pour les cafetiers, coiffeurs, artisans… avec l’argent du carnaval La Ville de Binche a annoncé qu’elle octroierait des primes de soutien aux commerces touchés par l’annulation du carnaval et les mesures anti-coronavirus. + LIRE ICI

1 Belgique

Coronavirus: le chômage temporaire a causé un surcoût de 4 milliards, les recettes fiscales en recul de 11,5 milliards

Covid-19: l’an dernier, les recettes fiscales ont reculé de 11,5 milliards d’euros. On apprend également qu’en 2020, l’Office national de l’emploi (Onem) a versé 4,3 milliards d’euros de chômage temporaire.

Un projet de loi étend les pouvoirs gouvernementaux en cas de pandémie

Un nouveau projet de loi prévoit une série de mesures permanentes, comme un stock stratégique de produits, médicaments et matériels de protection. Mais la partie la plus notable porte sur les mesures que le ministre de la Santé publique peut prendre en cas de «crise».

Encore aucune amende pour les voyageurs qui ne se font pas tester

Ni la police, ni le collège des procureurs généraux, ni la présidente du comité interfédéral Tes­ting & Tracing, n’ont connaissance d’amendes qui auraient été infligées à des voyageurs qui ne se sont pas fait tester à leur retour.

Des contrôles à la frontière franco-belge provoquent un embouteillage de 4 kilomètres

Un test PCR négatif est obligatoire pour entrer en France depuis le 24 janvier et les véhicules sont contrôlés du côté français de la frontière depuis lundi, provoquant des embarras de circulation.

Le Conseil d’Etat donne raison aux exploitants de campings et parcs de vacances

Les campings et parcs de vacances sont obligés de rester portes closes depuis le 3 novembre. Mais d’autres formules d’hébergement sont restées ouvertes. Le Conseil d’Etat «constate qu’à première vue, le ministre ne donne pas de justification adéquate» pour cette discrimination.

2 Régions

L’école communale peut rouvrir ce matin

L’école communale de Welkenraedt rouvre ce mardi matin… Du côté d’Henri-Chapelle, c’est la garderie qui doit être réorganisée.

Jodoigne: les indépendants du centre-ville entre espoirs et fermetures

La crise sanitaire n’a pas empêché plusieurs indépendants de s’installer dans le centre-ville, mais dans la restauration, c’est le point de rupture.

Chèques locaux à Perwez: un échec selon l’opposition DRC +

La plupart des chèques locaux ont été utilisés dans les grandes surfaces, déplore l’opposition. La majorité nuance…

INFOGRAPHIES | Coronavirus: 8e hausse consécutive des nouveaux cas en Brabant wallon

754 nouveaux cas ont été détectés, ces 7 derniers jours en Brabant wallon. Ce n’était plus arrivé depuis 72 jours.

Cas positifs au coronavirus à la Ressourcerie du Pays de Liège: la société en quarantaine

À la suite de l’annonce de cas positifs au sein de la Ressourcerie du Pays de Liège, l’ensemble du personnel est placé en quarantaine.

3 Monde

Coronavirus: l’UE prend ses distances avec AstraZeneca

Covid-19: AstraZeneca, dont le produit «allait être le vaccin de masse pour le premier trimestre» 2021, n’a pu garantir que 25% des plus de 100 millions de doses promises, ce qui représente «un vrai problème» pour les 27.

Un réseau de faux vaccins démantelé en Chine, les fausses doses vendues à «un prix élevé»

En Chine, la police a démantelé un réseau de trafiquants de faux vaccins, arrêtant plus de 80 suspects et saisissant plus de 3.000 seringues.

Japon: l’état d’urgence prolongé à Tokyo et dans d’autres parties du pays

Au Japon, les autorités ont prolongé l’état d’urgence à Tokyo et dans d’autres endroits, à moins de 6 mois des JO.

Pfizer estime que les ventes de son vaccin vont atteindre 15 milliards de dollars

Pfizer s’attend à ce que les ventes de son vaccin atteignent quelque 15 milliards de dollars sur toute l’année 2021.

The Lancet estime le vaccin russe Spoutnik V efficace à plus de 91%

Spoutnik V peut désormais rejoindre le combat pour réduire l’incidence de la pandémie, selon les commentaires d’experts joints à l’étude du Lancet.

4 Sport

Protocole Covid-19: Anderlecht sanctionné pour une pipe allumée par Étienne Davignon

Étienne Davignon, membre du conseil d’administration, a le droit d’assister aux rencontres d’Anderlecht en tribune. Mais, par contre, il n’a pas le droit de fumer ni d’enlever son masque dans le stade.

Les JO de Tokyo auront lieu «quoi qu’il arrive» avec la pandémie

Reportés l’année dernière, les JO de Tokyo ne seront plus reportés, à tout le moins si l’on en croit le président du comité d’organisation japonais Yoshiro Mori. «La question, c’est de savoir comment nous les organiserons».

5 Culture

#MuseumAtNightChallenge: le projet ludique des musées pour exister et garder leurs publics

Plusieurs dizaines de musées - 80 jusqu’à présent et essentiellement à Bruxelles et en Wallonie - participent à #MuseumAtNightChallenge, un projet ludique inter-musées lancé à l’initiative du Parc d’Aventures Scientifiques (PASS) à Frameries. Ce projet permet d’illustrer la vie dans les musées à travers des images ou vidéos surprenantes sur les réseaux sociaux.

