Où en est la campagne de vaccination en Belgique?

Combien de Belges sont-ils déjà vaccinés dans notre pays? Le centre de crise a fait le point.

Lors de la conférence de presse du centre de crise, le dirigeant de la task force vaccination, Dirk Ramaekers, est venu faire le point sur les chiffres de la vaccination en Belgique.

Il en ressort que 285 765 personnes sont désormais «partiellement» vaccinées, dont 21 159 entièrement, ce qui représente près de 3% de la population belge adulte. Des chiffres qui sont consultablessur le site de sciensano et mis à jour quotidiennement.

Une avance pour les maisons de repos

Concernant la vaccination dans les maisons repos, elle connaît une certaine avance sur son calendrier initial. «De nombreux médecins et infirmiers ont déjà reçu le vaccin» précise Dirk Ramaekers.

Du côté des hôpitaux, la campagne entamée il y a deux semaines, se poursuit malgré les retards de livraisons. Elle concerne principalement les travailleurs des urgences, des unités de soins intensifs et ceux des services covid.

«Quarante hôpitaux bénéficient du vaccin Pfizer car ils ont la capacité de stocker le vaccin à de très basse température. Pour les autres, ils reçoivent le vaccin Moderna.» indique Dirk Ramaekers.

Cette semaine, 25 200 doses du vaccin Moderna sont attendues au lieu des 31 200 initialement prévues. Toutefois l’expert indique que cette réduction n’aura qu’un impact limité sur la campagne de vaccination dans les hôpitaux. En effet, d’autres livraisons du vaccin Moderna devraient permettre de compenser cette baisse. Au total, plus de 64 000 premières vaccinations sont prévues cette semaine.

De plus la seconde dose sera administrée dans les maisons de repos et de soins.

Et les futures vaccinations?

Concernant les futures vaccinations, Dirk Ramaekers a expliqué que la task force vaccination était en attente de l’avis du Conseil supérieur de la Santé visant à identifier les groupes cibles qui pourront bénéficier du vaccin AstraZeneca.

Pour rappel, les 80 000 premières doses de ce vaccin devraient être livrées le 7 février prochain. Une deuxième livraison de 200 000 doses est prévue dix jours plus tard, le 17 février.

«La réduction de la livraison annoncée par AstraZeneca devrait à court terme retarder le démarrage d’un certain nombre de vaccinations prévues en février et en mars. Mais à partir du mois d’avril, au moment où les centres de vaccination auront atteint leur rythme de croisière, les retards observés en février devraient pouvoir être résorbés grâce à la livraison d’une plus grande quantité de vaccin comme celui de Pfizer, AstraZeneca et potentiellement de Janssens. Si les livraisons prévues actuellement sont bel et bien respectées le calendrier prévoyant la vaccination des adultes en bonne santé avant l’été sera respecté.» conclut le chef du groupe de travail sur la vaccination.