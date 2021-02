Karim Belhocine: «un mercato sur le fil, mais satisfaisant»

Le coach carolo a fait le point sur le mercato en marge du match de Coupe face à Westerlo (mercredi 16h30). Une fenêtre de transfert qui s’est clôturée sur le fil, mais cela devient une habitude à Charleroi.

Après les arrivées de Botaka et Vranjes, Charleroi a annoncé l’arrivée de 4 joueurs lundi soir. En effet, Bahadir, Benavente et Kipré, dans les toutes dernières minutes, ont débarqué au Mambour. Anass Zaroury a également été annoncé, mais celui-ci terminera la saison dans son club de Lommel avant de rejoindre Charleroi.

«On commence à avoir l’habitude de ces fins de mercato agitées, c’est comme cela que ça fonctionne à l’heure actuelle. On avait encore besoin d’un transfert supplémentaire en défense (Kipré), c’est vrai que c’est arrivé sur le fil. Mais je faisais confiance à Pierre-Yves (NDLR: Pierre-Yves Hendrickx, le directeur administratif). Il y a eu un peu de stress en effet, mais très léger» rassure d’emblée Karim Belhocine.

L’entraîneur des Zèbres se veut satisfait et compte sur ces nouveaux profils pour aider le club. «On a pu réaliser les transferts que l’on voulait. On a aussi permis à certains de nos joueurs d’aller chercher du temps ailleurs» ajoute Belhocine. En effet, Lucas Ribeiro Costa (RWDM) et Gaëtan Hendrickx (Courtrai) ont quitté le club sous forme de prêt.

«Gaetan et Lucas ont exprimé leur souhait de jouer plus, ils en avaient besoin» explique le coach. «Deux clubs se sont manifesté, donc tout le monde est content. Humainement ce sont de bonnes personnes, on devait donc les aider dans leur requête. Cela ne veut pas dire qu’ils ne joueront plus à Charleroi. On compte sur eux dans le futur, ce n’est pas un départ définitif»

Benavente, la belle pioche

L’arrivée remarquée, et qui fera certainement plaisir à tous les supporters, c’est bien sûr celle de Cristian Benavente. Le Péruvien de 26 ans est bien connu au Sporting puisqu’il y a évolué de 2016 à 2019. Avec les Zèbres il a disputé 102 matches (29 buts, 10 assists) avant de rejoindre le FC Pyramids pour un beau pactole.

«Faire revenir Benavente c’est un beau coup. C’est toujours important d’accueillir de bons joueurs, capable de faire la différence. De plus, il connaît très bien le club, c’est une vraie arme supplémentaire pour nous» se réjouit Belhocine.

Arrivé sous forme de prêt (avec option d’achat), le médian Péruvien pourrait même disputer ses premières minutes demain face à Westerlo, comme l’a confirmé son nouveau coach. «Benavente est disponible, pour Kipré il faudra attendre encore un peu»