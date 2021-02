Port du masque: ce qui change

«Ce qui importe le plus c’est la manière et la fréquence avec lesquelles on porte les masques» indique Yves Van Latter. Photo News

Alors que l’Autriche et l’Allemagne recommandent ou rendent obligatoire dans certaines situations le port du masque FFP2, la Belgique a dévoilé sa position. Plusieurs changements sont à prévoir.

Lors de la conférence de presse du centre de crise, les experts sont revenus sur le dernier rapport du RAG, Risk Assessment Group. Le groupe d’experts émet plusieurs avis qui seront incessamment dévoilés. On fait le point.

1. Tissu ou jetable?

Les masques en tissus et jetables restent le choix standard en Belgique. «Les masques jetables ne sont pas nécessairement meilleurs» explique Yves Van laethem. Par contre les écharpes et autres foulards, ne peuvent plus être utilisés comme alternative car leur pouvoir filtrant reste aléatoire et insatisfaisant.

2. Le FFP2?

Concernant le FFP2, il n’est pas recommandé en Belgique. Ils sont plus chers, peu confortables et ne peuvent être réutilisés indique Yves Van laethem. «De plus, nous portons essentiellement un masque pour protéger les autres. Et cet effet peut être obtenu avec un simple masque. Le masque est marginalement plus efficace mais pas de manière très importante.»

Le masque FFP2 sera proposé dans certains milieux et en fonction de certaines personnes. Par ailleurs, l’effort à faire pour respirer est plus important avec ce masque donc le risque de le porter mal est plus grand. «Le fait qu’il y ait un inconfort fera que certaines personnes le porteront moins bien et donc sa plus-value va disparaître. »

3. Masque avec une soupape

Les masques avec une soupape de ventilation ne sont pas autorisés. «Ils ont leur place dans le milieu industriel mais pas ici car les gouttelettes que nous émettons peuvent sortir par cette valve. Et une des raisons majeure pour laquelle nous portons les masques est de protéger les autres.»

4. Où porter le masque?

La manière de porter le masque est bien plus importante que le choix du masque. Il a donc été rappelé que le masque doit être porté par toutes les personnes de plus de 12 ans dans certaines circonstances.

En classe, dans les magasins, dans les espaces publics et là où les distances de sécurité ne peuvent être respectées. De plus certaines villes et communes imposent le port du masque dans toutes les rues.

5. Le masque au bureau

Nouveauté, le masque est désormais vivement conseillé au bureau ou dans les espaces fermés que nous partageons avec des personnes. Les experts le conseillent même si la distance de sécurité est respectée. «Surtout si les espaces ne sont pas ventilés et qu’on y reste longtemps et qu’on y parle beaucoup.»

6. Bien choisir sa taille de masque

Le masque doit couvrir tout le visage: la bouche, le menton et le nez. Il doit avoir une taille adéquate. Si votre masque est trop grand, cela n’a pas de sens. Il doit être bien fermé sur le côté. «Pour ceux qui croisent les élastiques, c’est peut-être plus confortable mais cela fait bâiller le masque et cela laisse des espaces latéraux».

Qu’il soit en tissu ou jetable, préférez un masque où il y a un pont nasal ceci vous permettra une meilleure étanchéité du masque et une meilleure stabilité.

Enfin ne déposez pas n’importe où votre masque, l’idéal est d’utiliser un sachet en plastique ou autre. Et n’oubliez pas que votre masque en tissu doit être lavé régulièrement à 60 degrés. Dernière recommandation, si on enlève son masque pour manger ou fumer, essayer de respecter les distances de sécurité.