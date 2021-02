10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi

Confiance, sérénité...: les bienfaits de la sophrologie; La Coupe de Belgique sort 3 clubs historiques de leur hibernation; Gua bao: le sandwich venu d’Asie… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi 2 février.

1 L’UCLouvain va lancer un service de tracing interne

Fin septembre dernier, l’UCLouvain ouvrait une antenne de dépistage du Covid-19 à Louvain-la-Neuve pour ses étudiants. Mais dès le 8 février, l’université ira plus loin en lançant son service de tracing pour retracer les contacts, dans le cadre de ses activités à l’UCLouvain, d’un étudiant ou d’un membre du personnel positif au coronavirus.

2 La sophrologie en cette période: «Se recentrer sur l’ici et maintenant»

Que ce soit pour mieux dormir, gérer ses émotions et son stress, augmenter sa confiance en soi, développer le lâcher prise ou encore retrouver calme et sérénité, la sophrologie a plusieurs bienfaits.

3 Gua bao: le sandwich venu d’Asie

Originaire de Chine, le gua bao est un incontournable de la street food taïwanaise. Cette petite brioche cuite à la vapeur est moelleuse à souhait.

4 FC Liège, RAAL, Olympic: la Coupe de Belgique les sort de leur hibernation

Le temps d’un soir, trois clubs historiques du football belge retrouveront la lumière en affrontant les grands du pays, en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. L’Olympic Charleroi recevra Zulte Waregem, Liège fera face à Anderlecht, tandis que la RAAL ira à l’Antwerp. Un dirigeant de chacune des entités concernées préface les différents enjeux et la complexité de jouer en temps de crise sanitaire.

5 Caroline De Mulder: «J’ai essayé d’écrire une belle histoire»

Le nouveau roman de Caroline De Mulder, «Manger Bambi», décoiffe et interpelle par la violence de sa jeune héroïne et son écriture hyper-codée.

6 En confinement, la Saint-Valentin avec DJ, sexologue et chef à domicile

«Love is in the air», un concept original de Saint-Valentin pour connecter des conjoints à qui pèse le confinement.

7 PHOTOS | Pas d’acquéreur pour le château Charles à 3 900 000€?

Proposé à la vente depuis bientôt 2 ans, le château autrefois appelé Chalsèche à Pepinster ne trouve pas acquéreur. Le Covid et son impact sur le tourisme belge ont convaincu le propriétaire de continuer à développer son projet.

8 Nafi Thiam: «Je m’accroche à l’idée que les Jeux auront lieu»

Depuis son retour de Guadeloupe voilà dix jours, Nafissatou Thiam a retrouvé les frimas et la pluie du stade de Naimette-Xhovémont. C’est dans son antre, ainsi que dans les salles de Hannut et de Louvain-la-Neuve, qu’elle poursuit sa longue route vers les Jeux olympiques. Analyse en sept points de l’année unique qui attend Nafissatou Thiam avant et pendant les Jeux olympiques.

9 John Christian Kavakure, brasseur «ambassadeur de l’espoir» wallon

L’enthousiasme des Brasseries de Flobecq, qui ont installé un outil performant à Péruwelz, réconforte en cette période si compliquée.

10 Tatoueuse à Arlon, Vega de Venus candidate mardi soir à l’émission The Voice

Ce mardi soir sur La Une,Vega de Venus, de Martelange, chanteuse de 34 ans, passera les auditions à l’aveugle de «The Voice Belgique».

