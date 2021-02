JO «2020»: choc France-Etats Unis dès la phase de groupe en basket

Jeux Olympiques de Tokyo | Basket: le tirage au sort des groupes a offert un affrontement entre les Etats-Unis et la France dans le groupe A.

Le tirage au sort des groupes pour le tournoi de basketball des Jeux Olympiques de Tokyo effectué ce mardi à Mies en Suisse a offert un affrontement entre les Etats-Unis et la France dans le groupe A.

Les Américains, qui devraient débarquer avec une pléthore de stars NBA à Tokyo l’été prochain, auront à coeur de prendre leur revanche face aux Français qui les avaient éliminés en quarts de finale du Mondial 2019 en Chine.

Le groupe A est complété par l’Iran et le vainqueur du tournoi qualificatif olympique de Victoria au Canada (Uruguay, République tchèque, Turquie, Canada, Grèce et Chine).

Le groupe C sera également relevé avec un affrontement entre l’Argentine et l’Espagne pour un remake de la finale de la dernière Coupe du monde. Le Japon (FIBA 41) et le vainqueur du tournoi qualificatif de Kaunas en Lituanie (Lituanie, Corée du Sud, Venezuela, Pologne, Slovénie, Angola) sont les autres équipes du groupe C.

Le groupe B sera composé de l’Australie, du Nigéria et des vainqueurs des tournois qualificatifs de Split en Croatie (Allemagne, Russie, Mexique, Tunisie, Croatie, Brésil) et de Belgrade en Serbie (République dominicaine, Nouvelle-Zélande, Serbie, Porto Rico, Italie, Sénégal).

Plus tôt ce mardi, les Belgian Cats ont été versées dans le groupe C du tournoi féminin avec l’Australie, la Chine et Porto Rico.

Composition des groupes du tournoi de basket masculin

Groupe A

Etats-Unis

France

Iran

Vainqueur TQO Victoria (Canada)

Groupe B

Australie

Nigéria

Vainqueur TQO Split (Croatie)

Vainqueur TQO Belgrade (Serbie)

Groupe C

Espagne

Argentine

Japon

Vainqueur TQO Kaunas (Lituanie)

Composition des groupes du tournoi de basket féminin

Groupe A:

Corée du Sud

Serbie

Canada

Espagne

Groupe B:

Nigéria

Japon

France

Etats-Unis

Groupe C:

Australie

Porto Rico

Chine

Belgique