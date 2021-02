Kanal-Centre Pompidou: la 2e partie de l’exposition «It Never Ends» ouverte ce jeudi

La deuxième partie de l’exposition «It Never Ends», carte blanche offerte à l’artiste suisse John Armleder et ses invités, sera accessible au public du 4 février au 25 avril au Kanal-Centre Pompidou à Bruxelles.

John Armleder est le fondateur du collectif «Ecart» proche du mouvement new-yorkais «Fluxus».

Il a été invité, dès le mois de septembre dernier, à investir les six étages du showroom de l’ancien garage Citroën. L’artiste genevois, né en 1948, met en dialogue une série de grandes installations qu’il a conçues pour le lieu avec une constellation d’expositions, de performances, de concerts et de rencontres qui seront ouverts au public en tenant compte de l’évolution des mesures sanitaires imposées.

Il s’agit cette fois d’une exposition personnelle assortie de travaux d’autres artistes contemporains tels que ses compatriotes Sylvie Fleury et Christian Marcla. En outre, chaque mois seront programmés des films d’artistes et expérimentaux, comme des chefs-d’œuvre érotiques de l’artiste américaine Carolee Schneemann ou encore des vidéos féministes de sa compatriote Hannah Wilke

Le projet «Studio K - a radio room», quant à lui, propose à divers artistes, performeurs, musiciens, producteurs culturels, collectifs et médiateurs de disposer, et cela depuis le 14 janvier dernier, un espace d’échange et de création tourné vers l’expérimentation et la réflexion, malgré les contraintes actuelles.

Du 4 au 7 février, à l’occasion de l’ouverture de «It Never Ends, part II», Studio K émettra en live depuis le showroom durant les heures d’ouverture de l’exposition avec entretiens, lectures, créations et archives, en lien avec l’exposition conçue par Armleder.