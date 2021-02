VIDEO| Suivez en direct le point du centre de crise sur les derniers chiffres en Belgique

Le centre de crise a tenu ce mardi une nouvelle conférence presse pour faire le point sur l’épidémie de coronavirus en Belgique.

C’est avec une bonne nouvelle que Steven Van Gucht a commencé la conférence de presse. «Grâce à nos efforts, nous sommes toujours sur le plateau».

Cela fait en effet une dizaine de semaines que les contaminations fluctuent entre 2000 et 2500 contaminations.

L’augmentation s’observe partout sauf à Bruxelles et Anvers mais la plus forte augmentation du nombre d’infections est principalement observée dans le sud du pays. Et plus particulièrement dans la province du Luxembourg avec une hausse de 52%.

Toutefois l’augmentation du nombre d’infections est en parallèle à l’augmentation du nombre de tests effectués a confié le porte-parole. « Les tests ont augmenté de 13%» explique Yves Van Laethem. « Tous les groupes d’âge sont touchés. Plus particulièrement les enfants avec une hausse de 40% mais ces chiffres sont moins prononcés que la semaine dernière.»

Masques: du changement au bureau

Le centre de crise est revenu sur le port du masque suite à l’avis du RAG. L’utilisation de masques en tissus ou jetables est toujours la norme mais dorénavant les foulards et autres écharpes sont interdits.

Idem pour les masques avec une soupape de ventilation. «Avec ces masques les gouttelettes peuvent sortir et donc ces masques ne protègent pas les autres. Par ailleurs , le masque jetable n’est pas meilleur que le masque en tissus.»

Alors que certains pays comme l’Allemagne ou l’Autriche recommandent le port du masque FFP2, les experts ne les recommandent pas en Belgique car ils sont chers, peu confortables et ne peuvent être réutilisés.

Enfin dorénavant au bureau, il est recommandé de porter le masque même si les distances de sécurité sont respectées. «Surtout si les espaces ne sont pas ventilés et que l’on parle beaucoup.»

Cet article est régulièrement mis à jour

Entre le 26 janvier et le 1er février, près de 119 personnes contaminées par le Sars-Cov-2 ont été admises en moyenne chaque jour à l’hôpital en Belgique, ce qui représente une diminution de 12% par rapport à la période de sept jours précédentes, selon les chiffres du bulletin épidémiologique quotidien de l’Institut de santé publique Sciensano publiés mardi.

Le nombre moyen d’infections au coronavirus s’élève quant à lui à 2.323 par jour sur la période du 23 au 29 janvier, en hausse de 9% par rapport à la semaine précédente.