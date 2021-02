Quelle météo ce mardi?

Le temps sera très doux avec des maxima compris entre 7 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés dans le centre. YuricBel - stock.adobe.com

Des éclaircies (vous ne rêvez pas) sont carrément annoncées dans l’après-midi, ce mardi.

Une perturbation transitera d’ouest en est sur le pays avec des pluies faibles à modérées ce mardi matin.

Dans l’après-midi, une alternance d’éclaircies et de passages nuageux porteurs d’averses traverseront le territoire, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Le temps sera très doux avec des maxima compris entre 7 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés dans le centre.

Ce mardi soir, des averses seront encore possibles sous une nébulosité variable.

Durant la nuit, le temps deviendra généralement sec sur la plupart des régions, mais vers l’aube, une nouvelle perturbation active abordera le pays par la frontière française, indique l’IRM. Les minima seront compris entre 6 degrés en haute Ardenne et 9 degrés en plaine.

Demain, la journée débutera par un temps généralement sec avec un peu de soleil par endroits, principalement dans le nord-est du pays. Assez rapidement, le ciel se couvrira et des pluies parfois intenses transiteront à partir de la France. Les maxima seront très doux et atteindront 12 degrés localement. Le vent de sud puis d’ouest sera modéré à assez fort avec des rafales autour de 60 km/h dans l’ouest et autour de 80 km/h sur les sommets ardennais.