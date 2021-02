Bakkali quitte Anderlecht pour le Beerschot

Le RSC Anderlecht prête l’ancien Diable Rouge (2 caps) Zakaria Bakkali au Beerschot jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat, ont annoncé les deux clubs lundi soir.

«Après deux années en équipe première des Mauve et Blanc, il ne trouvait plus de temps de jeu cette saison. Nous souhaitons bonne chance à Zakaria au Beerschot!», écrit le Sporting anderlechtois sur son site internet.

Bakkali, 25 ans, n’a débuté que deux rencontres cette saison avec le RSCA face aux deux équipes brugeoises et a été remplacé en cours de match dans les deux cas.

Il avait rejoint Anderlecht en juillet 2018 en provenance de Valence. Il y est sous contrat jusqu’en juin 2022.

Bakkali s’était révélé très jeune au PSV en 2013. Le Belgo-marocain a été appelé dans la foulée, à 17 ans et 8 mois à peine, en sélection chez les Diables Rouges par Marc Wilmots. Mais il n’a jamais confirmé par la suite. Après son transfert à l’été 2015 à Valence, qui l’a prêté deux saisons plus tard à La Corogne, le temps d’une campagne, il n’a plus joué qu’épisodiquement.