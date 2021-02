Le Hertha confirme les arrivées de Khedira et Radonjic

Le Hertha Berlin a confirmé lundi les arrivées immédiates du champion du monde 2014 Sami Khedira (Juventus) et de l’attaquant serbe de Marseille Nemanja Radonjic.

Radonjic, international de 24 ans, est recruté sur la base d’un prêt avec option d’achat. Le club berlinois, en difficulté en championnat, 15e à égalité de points avec le barragiste virtuel Bielefeld (16e), compte sur «son adresse des deux pieds et sa vitesse», a déclaré le directeur sportif Arne Friedrich.

À Marseille, Radonjic ne s’est jamais vraiment imposé, faute de régularité. Mais il était tout de même ces dernières semaines l’une des rares cartes offensives efficaces de l’équipe d’André Villas-Boas.

Le transfert de Khedira avait déjà été largement dévoilé dimanche. À 33 ans, l’ex-milieu de terrain international allemand ne jouait plus à la Juventus.

«Je me sens bien physiquement et je voudrais apporter à l’équipe l’expérience que j’ai accumulée ces dernières années», a dit le joueur, qui n’a plus disputé une rencontre de championnat depuis le 23 novembre 2019.