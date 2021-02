L’accusé H.D. coupable du meurtre de Galaad Titeux et du viol d’une adolescente

H.D. était âgé de 16 ans au moment des faits, mais il avait fait l’objet d’un dessaisissement de la justice des mineurs.

Après six heures de délibérations et de motivation de la décision, le jury de la cour d’assises de Liège a reconnu lundi après-midi H.D. coupable d’avoir commis un vol avec circonstance aggravantede meurtre sur Galaad Titeux. Le Liégeois de 20 ans a aussi été reconnu coupable du viol d’une adolescente âgée de 16 ans ainsi que de nombreux autres faits de vols, d’extorsions, de tentative de vol, de prise d’otage, de port d’arme illégal, de destruction et de rébellion.

H.D. était âgé de 16 ans au moment des faits, mais il avait fait l’objet d’un dessaisissement de la justice des mineurs. Il répondait principalement d’un vol avec circonstance aggravante de meurtre sur Galaad Titeux. Ce jeune homme âgé de 18 ans avait été poussé du toit d’un immeuble de 27 mètres de haut, la nuit du 5 juillet 2017, sur le site désaffecté de l’ancienne dentisterie de l’hôpital de Bavière à Liège.

H.D. était aussi accusé d’avoir commis le viol d’une adolescente de 16 ans.

Il a contesté les deux faits principaux pour ne reconnaître que les nombreux autres: vols avec violence, extorsions, tentative de vol, prise d’otage, port d’arme, dégradation, destruction et rébellion, commis entre mai et décembre 2017.

Le jury a notamment retenu que H.D. était bien présent sur le toit de l’immeuble et qu’il a volontairement poussé Galaad Titeux dans le vide avec l’intention de le tuer en vue de faciliter le vol de son argent. L’implication d’autres personnes dans cette poussée n’est pas crédible, selon l’arrêt.

Le jury a également établi la culpabilité de l’accusé pour le viol d’une adolescente et pour les autres faits annexes. Seul un fait de dégradation immobilière n’a pas été retenu.

L’accusé n’a manifesté aucune réaction à l’énoncé de ce verdict de culpabilité.

Les débats sur la peine auront lieu mardi matin dès 09h00.