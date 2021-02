Chercq: incendie dans un silo aménagé en bureaux

Le site désaffecté depuis plus d’une décennie est régulièrement squatté. Les pompiers sont intervenus ce lundi en milieu d’après-midi.

Il n’était pas encore 16h30 lorsque les pompiers sont intervenus sur un site désaffecté à la rue Carlos Gallaix (la N502 reliant Tournai à Antoing).

Chez ce voisin direct de la station d’épuration, l’un des silos aménagé en bureaux était en proie aux flammes.

Le site n’était plus occupé depuis plus d’une dizaine d’années. Souvent squatté, on peut supposer qu’il s’agit d’un incendie intentionnel.

Pour les besoins de l’intervention, la chaussée est fermée et une déviation locale est mise en place.