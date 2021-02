Une école de porteurs de géants va voir le jour à Tournai

Les enfants à partir de 8 ans pourront bientôt apprendre à porter un géant. Dans une école où leur sera dispensé un enseignement plus large sur le patrimoine, l’histoire et les aspects folkloriques de cette tradition.

Porter un géant, cela ne s’improvise pas; quand on sait, par exemple, que (le géant tournaisien) Louis XIV affiche 136 kg sur la balance, il ne suffit pas d’être costaud pour le faire valser.

Il s’agit aussi – et surtout – de développer un savoir-faire et des techniques que les plus anciens ont apprises auprès des générations précédentes.

Force est de constater que les porteurs se font malheureusement aujourd’hui plus rares que par le passé. À un point tel que certains géants – de quartier notamment – n’ont plus vu la lumière du jour depuis des années.

Le Templeuvois Omer Droulez, Marcel de la cité Carbonnelle et le Vendéen, pour ne citer que ceux-là, sont confinés dans leur hangar depuis bien longtemps.

Ajoutez à cette problématique, l’inactivité imposée aux porteurs durant la période de confinement. Ils avaient à ce sujet exprimé leur ressenti à travers une vidéo originale qui a circulé sur les réseaux et que nous vous proposons de revoir ci-dessous:

Un enfant de 8 ans sait faire danser un géant de 30 kg…

L’idée de former des jeunes porteurs de géants n’est pas neuve, elle a été émise il y a quelques années déjà, mais n’a jamais été concrétisée à ce jour. Elle refait aujourd’hui surface à travers un ambitieux projet mis sur pied par la compagnie du Serment de l’Bancloque de Tournai qui jouit du soutien logistique des porteurs de géants athois. Cela, en ouvrant aux enfants à partir de huit ans et aux adultes, dès le 12 avril, une école de porteurs. Concrètement à ce qu’il est écrit sur l’affiche, le stage débutera bien le 12 avril et non le 5 qui est férié. Com.

«Il ne s’agira pas d’une école où l’on se contentera d’apprendre à porter, explique Jean-Jacques Selen, président de la compagnie. Il sera aussi question de mettre en avant les aspects patrimoniaux, historiques et folkloriques autour des géants. Le projet consistera également à créer un géant (de 2,8 m de haut et d’un poids de 30 kg) pour les enfants. Il s’agira d’un personnage tournaisien dont nous ne dévoilons pas l’identité actuellement car cette information fait partie de la formation. Les enfants seront invités à imaginer le futur géant par le biais de récits et de croquis, ils seront amenés à rechercher les matériaux les plus adéquats pour la réalisation… Mais cette dernière sera assurée par des artisans spécialisés en ce domaine.»

Des véritables paniers pour mini-géants

Très concrètement, la formation débutera par une semaine de stage en avril à Masure 14; les participants seront amenés à visiter différents musées – Folklore, Archéologie, le Beffroi, la Maison des géants d’Ath -, avec notamment, pour guide Jacky Legge et Marianne Delcourt, afin de les familiariser avec l’histoire des géants et le patrimoine qu’ils représentent. Outre la réalisation du «petit» géant évoquée plus haut, les futurs porteurs seront aussi amenés, tout au long de l’année que dure la formation, à participer à des entraînements de portage en plein air et ce, à raison de deux séances par mois d’environ deux heures.

«Notamment dans le parc communal, explique Jean-Jacques Selen, où les participants pourront apprendre sur le terrain les différentes techniques de portage au moyen de véritables ossatures de mini-géants pour les enfants. Nous en avons une qui est disponible à la compagnie et les Athois mettent les leurs à notre disposition. Ce qui nous permettra de proposer différents gabarits aux jeunes candidats…»

Jeunes, ou moins jeunes d’ailleurs, puisque la compagnie se propose d’ouvrir la formation aux adultes également en fonction des demandes. L’école pourrait accueillir jusqu’à une trentaine d’élèves mais ce nombre pourrait être adapté en fonction des conditions imposées par le cadre sanitaire. Il en coûtera une cotisation de 20€ pour l’année aux participants afin de couvrir les frais d’assurance, de visites de musées et les déplacements éventuels.

Renseignements et inscriptions par tel. au 0492/02 82 33, par mail à: compagniedelbancloque@outlook.be ou via le formulaire repris sur FB en cliquant ici.