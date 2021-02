Demandes en mariage, fleurs... et menaces: un sans-abri harcelait des femmes à Namur

Le parquet a requis lundi, devant le tribunal correctionnel de Namur, une mesure d’internement à l’encontre d’un prévenu sans domicile fixe poursuivi pour des faits de harcèlement.

Entre janvier 2016 et juin 2017, l’homme s’en est pris à une assistance sociale et une psychologue de la ville de Namur. Il a commencé par leur envoyer des SMS et des cartes contenant des déclarations d’amour ou des demandes en mariage. Il a enchaîné avec des fleurs et des sous-vêtements, avant de passer aux menaces et injures.

L’expertise a mis en exergue un trouble psychotique affectant la capacité de discernement du prévenu, ce qui indique un risque de récidive élevé.

Les deux victimes, constituées parties civiles, réclament respectivement 750 euros à titre définitif et un euro à titre provisionnel.

Le parquet de Namur a requis l’internement. Le conseil du sans domicile fixe, estimant qu’il n’avait pas d’intention malveillante, a plaidé des mesures probatoires.

Jugement le 1er mars.