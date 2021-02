Fermeture de 44 guichets de gare supplémentaires: syndicats et navetteurs sont furieux

L’an dernier, la vente via les canaux digitaux, en ce compris les automates présents dans toutes les gares, représentait plus de 75% des ventes, a pointé l’entreprise ferroviaire pour justifier sa décision. De 54% de transactions aux guichets en 2015, ce nombre est descendu à 20% en 2020. BELGA

Syndicats et association de navetteurs ont lundi désapprouvé l’intention de la SNCB de fermer progressivement 44 guichets supplémentaires dans certaines gares du pays d’ici la fin de l’année et d’aligner les horaires d’ouvertures de 37 autres sur les moments les plus denses de la journée à partir du 1er mars. Une opération qui entraînera la suppression de 77 équivalents-temps-plein. Les représentants des travailleurs consulteront le personnel dans les prochains jours.

L’an dernier, la vente via les canaux digitaux, en ce compris les automates présents dans toutes les gares, représentait plus de 75% des ventes, a pointé l’entreprise ferroviaire pour justifier sa décision. De 54% de transactions aux guichets en 2015, ce nombre est descendu à 20% en 2020.

Pour la CSC-Transcom et l’association Navetteurs.be, la stratégie de la SNCB se base toutefois sur des chiffres de fréquentation «totalement biaisés».

Réalité «biaisée»

Au cours des dernières années, l’entreprise n’a cessé de fermer un nombre important de guichets ou d’en réduire drastiquement les heures d’ouverture, obligeant les voyageurs qui en ont la possibilité et/ou la capacité de se tourner vers les automates et autres supports digitaux, fustigent ces deux organisations dans une communication commune.

Dans les gares où les guichets sont encore ouverts, le nombre d’agents est de plus volontairement limité et le personnel présent y reçoit pour consigne de diriger les voyageurs vers les automates ou leur smartphone, ce qui réduit inévitablement le nombre d’opérations aux guichets, ajoutent-elles.

En se réfugiant derrière ces chiffres totalement faussés, la SNCB n’assume pas des choix stratégiques décidés depuis plusieurs années.

«En se réfugiant derrière ces chiffres totalement faussés, la SNCB n’assume pas des choix stratégiques décidés depuis plusieurs années en vue d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée sans toutefois les assumer. Nous souhaitons rappeler que la SNCB s’est récemment vu confier les missions de service public jusqu’en 2033 et qu’il est dès lors de la responsabilité du fédéral d’intervenir en vue d’éviter ces nouvelles fermetures qui diminuent le service public offert aux voyageurs», commente Gianni Tabbone, porte-parole de Navetteurs.be.

«Vers du self-service?»

«Si la stratégie de la SNCB est d’arriver à du self-service, nous l’invitons à assumer ses choix stratégiques sans tenter de les justifier par un choix des voyageurs», lance-t-il encore.

«C’est une nouvelle fois une gifle pour le personnel de guichet qui s’est beaucoup investi cette dernière année en pleine crise sanitaire pour servir au mieux les voyageurs», déplore, de son côté, Marianne Lerouge, de la CSC-Transcom.

De 208 à 91 en moins de 15 ans

La CGSP Cheminots se dit, elle, «effarée» par cette annonce unilatérale communiquée lors d’un Comité stratégique de la SNCB lundi matin. Pour le syndicat socialiste, il s’agit d’un nouveau pas vers la déshumanisation et la désertification des gares.

De 208 guichets encore ouverts en 2007, le réseau passera bientôt à 91, pour déjà plus que 135 en 2018, constate la CGSP Cheminots, selon qui l’opération entraînera la suppression de 77 équivalents-temps-plein.

Présence «essentielle»

La présence d’agents dans les gares est essentielle au maintien d’un service public de qualité, estime-t-elle. L’agent commercial ne vend pas uniquement des titres de transport mais renseigne et aide les voyageurs et assure un contrôle social dans la gare, appuie le syndicat socialiste.

Ce dernier désapprouve l’initiative qui frappe particulièrement les régions rurales «encore davantage fragilisées et isolées dans l’accès aux services publics».

Pour lui, les mesures liées à la situation sanitaire actuelle ont indéniablement réduit les activités dans les gares mais il est inopportun de lier cette conjoncture à une décision structurelle d’arrêt des activités.

«Tous les usagers du rail ne sont pas égaux face à la digitalisation et la fracture numérique est une réalité que la direction néglige», pointe encore la CGSP Cheminots. A ses yeux, la décision annoncée lundi contredit fondamentalement la volonté du gouvernement fédéral de développer les transports en commun, et plus particulièrement les chemins de fer.

Le syndicat demande donc à la direction et au ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) «de réfléchir avec plus d’inventivité plutôt que de recourir à la solution démodée à laquelle nous assistons aujourd’hui».