Depuis la mer, un photographe amateur s’invite aux Mondiaux de cyclo-cross: «Un pari»

Outre la crevaison de Wout van Aert et la victoire de Mathieu van der Poel, le championnat du monde de cyclo-cross de ce dimanche a été marqué par la présence inattendue d’un photographe… dans la mer du nord.

L’image en a fait sourire plus d’un. Un photographe non accrédité s’est invité sur le circuit des championnats du monde d’Ostende en nageant le long de la côte belge.

Repéré à la mi-course par des officiels mais aussi des téléspectateurs attentifs, l’homme, un photographe belge spécialisé dans les photos sous-marines depuis 2017, a ainsi surpris tout le monde en occupant seul un des meilleurs spots de la journée.

«C’était un pari, pour être honnête, raconte Maarten Van de Velde sur le site «bidonmagazine». Je regardais la course des dames et j’ai vu comment elles roulaient près de l’eau avec de belles petites vagues. J’ai vu tous les photographes et je me suis dit: «Ce serait cool d’aller nager avec mon appareil photo et de prendre des photos sous un angle différent, un angle que personne d’autre ne peut avoir?»»

+ ANALYSE | Une crevaison frustrante pour Wout van Aert

Problème: ce passionné de surf n’était pas accrédité. «J’ai demandé conseil à quelques personnes: des photographes sur le terrain que je connais un peu, un caméraman de télévision et un policier. Et ils ont tous dit que je devrais le faire. La plage était fermée au public, mais personne n’a dit que la mer était fermée!»

Résultat des courses? Une série de clichés uniques au plus près des coureurs.

Instagram – Maarten Van de Velde

«En sortant de l’eau, j’ai été suivi par la police, poursuit le photographe. Ils voulaient me parler, mais j’ai vite réussi à les convaincre que je n’avais aucune mauvaise intention et nous avons ri ensemble.»

«Agréable» de l’aveu même de Maarten Van de Velde – et ce, malgré une température extérieure de 2°C et une température dans l’eau avoisinant les 5 à 6°C -, l’expérience de ce dimanche, sa première dans le cadre du cyclisme, lui donne même des idées pour le futur. Avec – qui sait? – la possibilité de collaborer peut-être plus tard sur d’autres événements organisés entre terre et mer.