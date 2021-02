Finalement 15 noms de femmes, et non plus 11, pour rebaptiser le tunnel Léopold II

Ce ne sont non pas 11, mais 15 femmes qui seront à départager par les internautes pour rebaptiser le tunnel Léopold II. Dans ce contexte, le travail des experts risque bel et bien de passer à la trappe. Le scrutin s’ouvre ce 1er février pour 1 mois.

Ce sont finalement 15 noms de femmes que vous devrez départager pour rebaptiser le tunnel Léopold II.

Pourtant, le Gouvernement bruxellois avait annoncé la semaine dernière se ranger à l’avis des experts en promouvant leur top 10, auquel s’ajoutait un « coup de cœur » des autorités en la personne d’Annie Cordy. Motif: celle-ci est arrivée en tête des suggestions des internautes. Pour rappel, quelque 13.000 propositions ont abouti dans la boîte aux lettres de Bruxelles Mobilité, qui centralise le changement de nom.

Or, on apprend que ce ne sont nom pas 11 femmes, mais 15, qui sont inscrites dans les cases du scrutin ouvert ce 1er février. Aux 11 déjà annoncés s’ajoutent «les candidates plébiscitées par les Bruxellois». Comprendre: le top 5 des personnalités arrivées en tête des suggestions. Outre Tata Yoyo, on y retrouve donc les reines Astrid et Élisabeth, Antoinette Spaak et Marie Popelin.

Il s’avère donc qu’entre la chèvre et le chou, le Gouvernement Vervoort ne semble pas vouloir choisir. Il faut bien avouer que, dans de telles conditions, le travail des experts pour mettre en lumière «des personnalités et des combats les plus divers possibles dans l’espace public», comme nous le confiait l’un d’eux, risque bien d’être battu en brèche.

Le scrutin s’ouvre ce 1er février pour 1 mois. Les votes sont comptabilisés sur tunnelleopold2.be.