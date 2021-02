Un mois de janvier globalement froid, humide et sombre

Le début du mois de janvier 2021 a été plus froid que les normales de saison, désormais calculées sur la période 1991-2020, indique l’Institut royal météorologique lundi dans son bilan climatique mensuel. «Ensuite, des périodes froides et plus douces se sont produites en alternance», mais les «brèves périodes de réchauffement» n’ont pas empêché les températures moyennes de janvier de tomber sous les normales, avec 3°, contre une normale de 3,7°. Le premier mois de l’année aura aussi été particulièrement peu ensoleillé et humide.

A Uccle, les températures ont varié entre -3° et 11,3°. Il y a eu 10 jours de gel (normale: 10,8 jours) et un jour d’hiver, soit un jour où le mercure n’a pas dépassé 0° (normale: 2,3 jours).

Sur l’ensemble du pays, la température la plus élevée a été mesurée le 20 à Brasschaat et Kuringen, avec 13,4°. A l’inverse, le mercure est tombé à -12,6° le 16 à Lacuisine.

Niveau précipitations, les 10 premiers jours de l’année ont été particulièrement secs, de l’ordre de 5 fois moins de précipitations à Uccle que la normale. Ensuite, la tendance s’est franchement inversée. Sur le mois entier, il est tombé à Uccle un total de 131,3 mm de précipitations en 23 jours (normale: 75,5 mm en 18,9 jours). A l’échelle du pays, c’est le 28 janvier qui a été le jour le plus arrosé, avec un cumul maximal atteint au Mont-Rigi (Waimes) de 42,5 mm.

C’est toujours au Mont-Rigi que la couche de neige maximale a été mesurée pendant le mois, le 8 janvier avec 45 cm. La couche neigeuse y est restée tout le mois pour la première fois depuis 2010.

Enfin, le premier mois de l’année n’a pas seulement été plus froid et plus humide que la normale des 30 dernières années, il a également failli battre le record du plus faible ensoleillement de la période (détenu par janvier 2018). Mais les derniers jours du mois lui ont évité ce titre. Il y a finalement eu une vingtaine de minutes d’insolation en plus qu’il y a trois ans, soit 27h17 minutes. C’est moins de la moitié de la normale de 59h04 minutes. C’est simple, aucun jour avec ciel serein ou peu nuageux n’a été enregistré à la station d’Uccle sur tout le mois.

La vitesse moyenne du vent est restée globalement basse, de 3,6m/s (normale: 4,1), et aucune pointe d’au moins 100km/h (28m/s) n’a été enregistrée par le réseau anémométrique officiel.