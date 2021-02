Officiel: Robin Himmelmann signe à Eupen qui prête De Wolf à l’Antwerp

Robin Himmelmann (ex FC St. Pauli) rejoint l’AS Eupen, qui prête Ortwin De Wolf à l’Antwerp, c’est fait.

L’Avenir vous en parlait en primeur samedi soir, c’est désormais officiel: l’AS Eupen vient de recruter le gardien de but allemand Robin Himmelmann.

Le portier remplace Ortwin De Wolf, dont le départ est lui aussi confirmé par le club eupenois ce lundi matin.

Robin Himmelmann pour 6 mois

«L’AS Eupen a signé un nouveau gardien de but. L’Allemand Robin Himmelmann, 31 ans, a été engagé jusqu’à la fin de cette saison (30 juin 2021). Robin Himmelmann est originaire de Moers et a joué au cours de sa carrière pour le RW Essen, Schalke 04 et le FC St. Pauli. De 2012 à 2020, Robin Himmelmann a disputé pour le FC St. Pauli 179 matchs en 2e Bundesliga» indique le club eupenois.

Commentant la signature de Robin Himmelmann, le directeur sportif de l’AS Eupen, Jordi Condom s’est montré enthousiaste: «Nous sommes très heureux que Robin Himmelmann ait opté pour l’AS Eupen. Robin est un gardien fiable et expérimenté qui apporte une qualité supplémentaire à notre équipe».

Le départ de De Wolf confirmé

«Le gardien de but de l’AS Eupen Ortwin De Wolf, passe pour le reste de la saison au Royal Antwerp FC. L’AS Eupen a prêté le keeper jusqu’au 30 juin à l’Antwerp. L’AS Eupen souhaite à Ortwin De Wolf bonne chance à l’Antwerp» a donc également indiqué le club, dans un autre communiqué, toujours ce lundi.