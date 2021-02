Envie de vous investir à la Croix-Rouge? Bénévoles recherchés dans le Hainaut

L’association humanitaire cherche des personnes capables de coordonner ses actions localement.

Chaque jour et plus encore en période de crise, la Croix-Rouge démontre son utilité. Le fonctionnement de l’association repose avant tout sur le bénévolat et ceux-ci sont activement recherchés en ce moment dans la province de Hainaut.

Tous les quatre ans, les nouveaux responsables de Maisons Croix-Rouge, les entités locales de terrain, sont élus. Dans ce cadre, la Croix-Rouge recherche encore activement à compléter ses équipes en province de Hainaut. L’association cherche donc des bénévoles qui ont le sens des contacts, un goût marqué pour le leadership, la volonté de travailler en équipe…

Leurs missions seront d’assurer le bon fonctionnement des entités locales de la Croix-Rouge, les Maisons Croix-Rouge. Ils veillent au développement des activités de proximité adaptées aux besoins de la population locale, organisent et encadrent les actions des volontaires. Le président de la Maison Croix-Rouge est responsable du bon fonctionnement de son entité locale et de son rayonnement dans sa ville. Il est localement le premier représentant de la Croix-Rouge de Belgique auprès des autorités publiques, du monde associatif et des entreprises privées.

Dans les maisons Croix-Rouge du Hainaut, plusieurs mandats sont à pourvoir: un président, quatre vice-présidents, quatre trésoriers et six secrétaires sont recherchés. Les candidatures peuvent être introduites jusqu’au 19 mars. Le descriptif des fonctions et les critères de candidatures sont à consulter sur le site de la Croix-Rouge consacré aux élections.

Sur le territoire du Coeur du Hainaut, neuf maisons Croix-Rouge sont répertoriées, de Dour à Écaussinnes. Le Hainaut compte 23 maisons Croix-Rouge.