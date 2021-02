La connexion internet vitale en période de confinement, des mesures pour limiter le décrochage à l’université, des logements insolites à Spa: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi 1er février.

1. Remise à l’emploi? «Trop de disparités»

L’insertion professionnelle souffre de grandes disparités entre provinces, pointe la députée Caroline Cassart, qui juge certains résultats décevants

+ LIRE ICI

2. Confinement: «La connexion internet est devenue essentielle»

Les cours, les examens, le travail… La connexion web est devenue un lien vital. Focus sur le travail du centre de veille de VOO.

+ LIRE ICI

3. L’UCLouvain veut limiter le décrochage

Cette année à distance est compliquée pour les jeunes. De nouvelles mesures ont été ajoutées à la panoplie «anti-décrochage» de l’UCLouvain.

+ LIRE ICI

4. PHOTOS | De cinq à bientôt dix logements insolites à Balmoral

Nichés à l’arrière du restaurant le Chalet Suisse à Balmoral, les logements insolites des Spadois Amandine Nicolas et Bruno Philippart sont des petits trésors dans un cadre enchanteur. Tour d’horizon d’un concept à succès.

+ LIRE ICI

5. PHOTOS | Eric Rose glisse pour le handisport

Eric Rose descendra la Meuse en paddle au mois de mai. Le Villersois compte récolter des fonds pour les handisportifs.

+ LIRE ICI

6. Fascines et jachères contre inondations et coulées de boue

On peut le dire: tout est fait à Donceel pour parer aux inondations et coulées de boue dont la commune et ses habitants sont victimes.

+ LIRE ICI

7. Un artiste confiné: «Ça devient lourd»

Le peintre et sculpteur hervien Robert Alonzise tarde de retrouver les foires d’art et les vernissages…

+ LIRE ICI

8. Une page Facebook contre l’isolement des étudiants

Une page Facebook permet à des étudiants isolés d’entrer en relation avec une famille d’accueil. Namur est la première ville visée.

+ LIRE ICI

9. Romans: Olivier Adam en deux temps

Dans «Tout peut s’oublier» comme dans «Les roches rouges», l’écrivain poursuit sa minutieuse investigation du couple et de la famille.

+ LIRE ICI

10. Olivier Doll: «Bruges est sûr de lui, il le sait, ses adversaires aussi»

Notre consultant a été impressionné par la maîtrise des Brugeois. Tout paraît facile. «Bruges est au-dessus. Qui peut l’arrêter?»

+ LIRE ICI