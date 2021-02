En Angleterre, tous les résidents de maison de retraite ont pu avoir accès au vaccin contre le Covid-19

Toutes les personnes âgées vivant dans une maison de retraite en Angleterre se sont vu proposer une vaccination contre le Covid-19, a annoncé lundi la branche anglaise du service public de santé britannique (NHS England), une «étape cruciale» dans la campagne de vaccination.

«Le NHS confirme que le vaccin (contre le) Covid a désormais été administré dans chaque maison de retraite éligible en Angleterre», soit «dans plus de 10.000» établissements, a précisé l’organisme dans un communiqué.

Selon le service public de santé britannique, seuls quelques sites n’ont pas pu participer à la campagne de vaccination «pour des raisons de sécurité liées à une épidémie locale» et quelques résidents n’ont pas pu recevoir leur première dose «parce qu’ils avaient récemment eu le Covid ou pour d’autres raisons cliniques».

«Ce jour marque une étape cruciale dans notre course actuelle pour vacciner les plus vulnérables contre cette maladie mortelle», s’est réjoui le Premier ministre Boris Johnson, «Nous avions promis de donner la priorité et de protéger les résidents des maisons de retraite, et c’est exactement ce que nous avons fait».

Il a cependant ajouté qu’il y aurait encore «des moments difficiles à venir», le nombre de nouvelles contaminations (+21.088 dimanche) et de personnes hospitalisées (34.783 dimanche, dont 3.832 sous assistance respiratoire) restant «dangereusement élevé».

Les autorités du pays, qui déplore plus de 106.000 morts de la pandémie et qui est soumis à un dur confinement après l’explosion des contaminations attribuée à un variant plus contagieux, ont fait de la vaccination une cause nationale pour sortir de la crise.

Premier pays occidental à avoir commencé sa campagne, le Royaume-Uni a pour l’heure vacciné près de 9 millions de personnes, et vise 15 millions de personnes vaccinées d’ici à la mi-février, qui représentent les quatre premières catégories prioritaires, regroupant les plus de 70 ans, les soignants et les personnes les plus à risque.

La seule journée de samedi, près de 600.000 personnes ont reçu une première injection au Royaume-Uni, un chiffre record.

Le pays utilise pour l’heure les vaccins Pfizer/BioNTech et Astrazeneca, qui seront rejoints au printemps par le vaccin Moderna.