Un enseignant positif au Covid à Chaudfontaine: tous les cours de natation suspendus depuis ce lundi

L’échevine de l’Enseignement, Anne Thans, a décidé de suspendre les cours de natation dès ce lundi. Objectif? Diminuer le nombre d’enseignants et personnels d’encadrement en contact avec les élèves scolarisés dans l’enseignement communal tant maternel que primaire.

Quatre classes de maternelle à l’école communale de Vaux-sous-Chèvremont ont été mises en quarantaine la semaine dernière, a indiqué la Commune. Un enseignant exerçant dans les quatre classes a, en effet, été diagnostiqué positif au Covid-19.

Afin de diminuer le nombre d’enseignants et personnels d’encadrement en contact avec les élèves scolarisés dans l’enseignement communal tant maternel que primaire, l’échevine de l’Enseignement, Anne Thans, a décidé de suspendre les cours de natation d’ici au congé de printemps, le 2 avril. Les cours de natation seront remplacés par des cours d’éducation physique. Dans le même temps, en fonction de l’organisation propre à chaque école, les horaires des cours philosophiques et de langues pourront être modifiés de manière à éviter que les enseignants ne soient amenés à passer successivement d’école en école et de réduire au maximum les contacts et donc les risques de contamination.

L’ensemble des parents a bien entendu été informé par courrier vendredi.

La mesure a pris effet ce lundi 1er février.

Chaudfontaine disposera d’un centre de vaccination destiné au grand public sur son territoire. Celui qui sera installé au hall omnisports de Vaux-sous-Chèvremont disposera de deux lignes de vaccination, a fait savoir le bourgmestre. Il permettra ainsi de vacciner, outre les calidifontains, les habitants de Fléron, de Beyne-Heusay ou encore de Chênée et d’autres quartiers de Liège.