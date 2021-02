Les véhicules hybride davantage taxés en Wallonie et à Bruxelles

L’écart de taxation pour la mise en circulation de véhicules hybride est parfois très important en Wallonie et à Bruxelles par rapport à la Flandre, relève La Dernière Heure lundi. Ainsi, cette taxe pour la quasi-totalité des véhicules hybrides s’élève au nord du pays à 45,56 euros là où, tant à Bruxelles qu’en Wallonie, elle peut monter jusqu’à 4 957 euros.

En 2020, 47 171 véhicules hybrides ont été vendus en Belgique, selon les chiffres de la Febiac. Dont 33 100 au nord du pays (70,2%) contre seulement 7 094 (15%) à Bruxelles et 6 977 (14,8%) en Wallonie, indique la DH. Une différence considérable dont la cause est à chercher dans une politique plus verte côté flamand: la Flandre a en effet instauré le principe du pollueur payeur. Et a exempté de la taxe de mise en circulation (TMC) les propriétaires de nouveaux véhicules hybrides jusqu’au 31 décembre dernier, si le véhicule émettait moins de 50 g de CO2 par kilomètre parcouru.

Depuis le 1er janvier, la TMC est de nouveau d’application mais elle est toujours basée sur le principe du pollueur payeur: moins le véhicule émettra de CO2, moins son propriétaire paiera.

En Wallonie et à Bruxelles, en revanche, on continue de taxer les nouveaux véhicules sur base de leur puissance, à l’exception des voitures électriques dont la TMC est fixée à 61,5 euros. Les véhicules hybrides, qui disposent à la fois de moteurs thermiques et électriques, sont taxés sur base de la puissance de leur moteur thermique et non pas sur la pollution générée lorsqu’ils roulent. En clair: une voiture puissante qui ne pollue pas sera davantage taxée qu’une petite citadine qui pollue beaucoup.

Résultat, le sud du pays se retrouve avec des écarts de taxation parfois très importants par rapport à la Flandre, mais des réformes sont en vue. la La Région bruxelloise envisage de supprimer à la fois la taxe de mise en circulation et la taxe annuelle de circulation. En Wallonie, une réforme de la fiscalité automobile a aussi été inscrite dans la déclaration de politique régionale.