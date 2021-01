Depuis samedi après-midi, c’est tout un village qui était en émoi, suite à la disparition d’une habitante de la localité.

Excellente nouvelle, Mireille a été retrouvée vivante ce dimanche vers 18h45 du côté de Pécrot, près d’une cabane du côté d’un étang. C’est la police qui a retrouvé l’infortunée dame de 75 ans qui a été ramenée chez ses proches. Visiblement déboussolée, désorientée, frigorifiée mais debout et surtout en vie, pour le plus grand soulagement de sa famille. Elle va être examinée par une équipe médicale. La protection civile avait également déployé les moyens pour retrouver Mireille disparue à Nethen depuis samedi entre 15 et 17 heures.