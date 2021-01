Des Liégeois sans ressort écrasés à Limburg

Défaits mais valeureux et combatifs vendredi au Dôme carolo, les hommes de Lionel Bosco sont cette fois passés complètement au travers de leur match à Limburg (85-55).

«Je m’en fous qu’on marque mais ce qui est important c’est de défendre», fustigeait Lionel Bosco, le coach liégeois à l’issue de la rencontre à Limburg. Car de défense, il ne fut jamais question, du moins dans le camp visiteur rapidement dépassé par l’intensité locale: 15-0 après 5 minutes, 50-32 au repos, les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Contrairement à vendredi, les Principautaires n’ont cette fois jamais montré la moindre réaction mis à part un coup de gueule de Brieuc Lemaire. C’est qu’en face, avec 13pts et surtout 10 caviars, le jeune Ajay Mitchell (18 ans -1m93 et du talent plein les mains) passait à la moulinette la distribution liégeoise et tout particulièrement un Lovre Basic réellement fantomatique. Ajoutons la domination sans partage des Limbourgeois au rebond (46-31) alors que Milos Bojovic était mis sous l’éteignoir par Cliff Hammonds et tous les ingrédients étaient désormais réunis pour une grosse casserole de soupe à la grimace. (Bien) seul finalement, Ioan Iarochevitch (19pts, 10 rbds) donnait le change dans le camp visiteur.

Évolution du score: 24-13, 50-32, 73-50, 85-55

LIMBURG (28/47 à 2pts, 6/19 à 3 pts, 11/15 aux lf, 46 rbds, 26a., 23 f): Melson 11, Van Der Hoydonck 4, MITCHELL 13, Lesuisse 4, Marnegrave 0, DEPUYDT 14, Dedroog 4, Leemans 2, DESIRON 14, Huurman 6, KNAPKE 11, HAMMONDS 2

LIÈGE (14/41 à 2pts, 6/16 à 3 pts, 9/20 aux lf, 31 rbds, 15a., 19 f.): Boxus 2, Lambermont 0, Potier 1, LEMAIRE 5, IAROCHEVITCH 19, Moons 3, Bruwier 0, L’Hoest 0, GORGEMANS 13, BOJOVIC 8, BASIC 3, Stilmant 0.