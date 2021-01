PHOTOS | Mouscron: déconfinement virtuel réussi pour Fabian Le Castel

Quatre caméras ont remplacé le public de la salle Raymond Devos, vendredi soir. «Le plus dure est d’enchaîner sans les rires», dit Fabian Le Castel EdA

Fabian Le Castel qui ose un projet d’envergure, la salle Raymond Devos qui revit, des artistes qui retrouvent les planches, la Jeune chambre de Mouscron qui gère un nouveau projet, la Blommerie qui concocte des centaines de repas festifs, des rires en confinement… Vendredi fut un beau jour pour une kyrielle de personnes!

C’est l’histoire d’une belle idée de la Jeune chambre de Mouscron, à savoir l’envie d’offrir aux Mouscronnois le spectacle de Fabian Le Castel en live sur leur ordinateur, qui a finalement pris des proportions considérables.

Fabian Le Castel en pleine répétition. EdA

Ouvert à l’idée de son ami (dont la complicité cumule déjà deux décennies), Dimitri Parent, l’artiste a cependant estimé à juste titre que cette captation serait beaucoup de travail pour peu. Mals la proposition a très vite donné envie d’oser grand. Très grand!

On a eu 2 203 réservations

Fabian a mis la machine en branle et a rapidement trouvé des oreilles: ses amis du Cactus en grande partie pour l’accompagner sur scène et Le Domaine de la Blommerie pour lui préparer un menu festif à distribuer dans tout le royaume par le biais des magasins Match et Smatch.

«Si nous avions 1 000 personnes qui commandaient le spectacle et le repas, nous étions contents. On a finalement eu 2 203 réservations! Des menus que nous sommes allés livrer en 48 points de retrait dans le pays! Fabian a assuré le côté artistique et, nous, l’aspect logistique!», sourient Dimitri Parent et Charles Coussement, secrétaire de la Jeune chambre de Mouscron et directeur de commission. Ce rendez-vous repose sur trois piliers: la Jeune chambre qui lancé l’idée, Fabian qui assure le spectacle et le traiteur Baert qui a assuré le repas» La logistique, ce furent les livraisons mais aussi la nécessité de booster la ligne Internet pour le débit d’images à diffuser «ou encore de créer une hot line afin de répondre à toutes les questions qu’auraient les personnes, notamment un problème pour se connecter à la diffusion».

Devant son smartphone ou son écran d’ordinateur, chacun a suivi le dîner-spectacle «Chacun chez soi et la dinde sera bien gardée», vendredi sur le coup de 20 heures.

Une idée qui a tenu la route alors qu’elle a été montée en à peine plus d’un mois! Une prouesse à souligner...

Les frères Taloche alias les policiers fédéraux Bernard et Bianco s’isolant dans le petit salon des loges du Marius Staquet afin de répéter leur texte avant de rejoindre la scène Raymond Devos qu’ils ont foulée de nombreuses fois durant leur carrière. EdA

Le spectateur a retrouvé Fabian chez lui, dans un décor de Noël. Il se retrouve alors sans cesse accaparé par Jean-Luc Fonck en guise de concierge.

Il y eut aussi la voisine Stacy Star visiblement portée sur la bouteille, de préférence dans le frigo du voisin. Et puis Jérôme de Warzée, David Jeanmotte, Jovany complètement déjanté ou encore l’autre Hurlu de la bande, le magicien Romain Dewasme.

«Le plus dure est d’enchaîner sans les rires», glisse Fabian Le Castel

Les frères Taloche ont aussi débarqué en tant que policiers, suspectant une lockdown party dénoncée par des voisins distinguant de nombreuses voix... Celles émanant finalement toutes des cordes vocales de Fabian.

C’est à un ami mouscronnois rodé à ce genre d’exercice, Antoine Lambert, que Fabian a confié la réalisation du show. EdA

C’est Fabian Le Castel qui a écrit tout le spectacle.

Il mêle des sketchs que chacun a dans son propre répertoire auxquels l’imitateur hurlu a intégré un liant, conférant au final une grande histoire hilarante plutôt dynamique...

Première tentative réussie. Peut-être pas la dernière...