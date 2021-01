VIDÉOS | Défaite de Leicester à Leeds, blessure pour Timothy Castagne

Nouvelle tuile chez les Diables: Timothy Castagne a été contraint de sortir blessé en première mi-temps.

Leicester City a subi sa première défaite en 2021 à l’occasion de son déplacement à Leeds, dimanche, lors de la 21e journée de Premier League. Timothy Castagne a été contraint de sortir, blessé.

Harvey Barnes avait pourtant rapidement ouvert le score pour Leicester (13e) mais Stuart Dallas égalisait dans la foulée (15e).

BAM FORD ??



L'attaquant de Leeds régale avec cette superbe frappe. 1?1?e but de @Patrick_Bamford cette saison en PL#LEILEE pic.twitter.com/TbxENZRE7q — VOOsport (@VOOsport) January 31, 2021

À la 37e minute, Timothy Castagne quittait ses coéquipiers, remplacé par Ricardo Pereira pour cause de blessure. En deuxième période, Patrick Bamford (70e) et Jack Harrison (84e) ont offert la victoire aux hommes de Marcelo Bielsa. Youri Tielemans a joué l’entièreté de la rencontre, Dennis Praet est lui toujours blessé. Au classement, Leicester (39 points), troisième de Premier League, rate l’occasion de dépasser Manchester United (41 points) qui a fait match nul 0-0 à Arsenal samedi. Leeds est 12e avec 29 unités.

Serie A

En Serie A, Cagliari et Radja Nainggolan ont été rattrapés dans les arrêts de jeu par Sassuolo (1-1). Joao Pedro avait ouvert le score (75e) mais Jérémie Boga a égalisé dans les arrêts de jeu (90e+4). Radja Nainggolan a été averti (52e) et a joué tout le match. Cagliari reste 18e et premier relégable mais revient à hauteur du Torino, 17e, avec 15 points. Sassuolo est 8e avec 31 points.

Ligue 1

En France, le Stade de Reims est venu s’imposer 0-1 à Strasbourg grâce à un but de Dereck Kutesa (80e). Wout Faes, qui a été averti, et Thomas Foket ont joué toute la rencontre alors que Thibault De Smet est resté sur le banc. À Strasbourg, Matz Sels est toujours blessé. Reims remonte ainsi à la 12e place de la Ligue 1 avec 27 points alors que Strasbourg reste 15e avec 24 unités.