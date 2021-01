Manifestations pro-Navalny: plus de 1 000 interpellations en Russie

Plus de 1.000 personnes ont été interpellées dimanche lors de manifestations dans toute la Russie pour appeler à la libération de l’opposant Alexeï Navalny, dont 142 dans la capitale quadrillée par la police, a indiqué l’ONG OVD-Info.

Selon cette organisation spécialisée dans le suivi des manifestations, le plus grand nombre d’arrestation a eu lieu à Moscou, suivi par Vladivostok (113), à l’autre bout du pays, puis à Novossibirsk (93) et à Krasnoïarsk (91) en Sibérie.

Les partisans d’Alexeï Navalny ont appelé à des manifestations dans tout le pays pour le deuxième week-end consécutif. Ces rassemblements font en effet suite à une première journée de manifestations samedi dernier, qui a réuni des dizaines de milliers de Russes dans tout le pays et qui s’était soldée par plus de 4 000 interpellations et l’ouverture d’une vingtaine d’affaires pénales.

Des centaines de milliers de Russes étaient déjà descendus dans les rues de plus d’une centaine de villes samedi.

L’opposant au Kremlin, âgé de 44 ans, est rentré en Russie au début du mois après avoir été traité en Allemagne pour un empoisonnement quasi fatal avec l’agent neurotoxique novichok. Dès son arrivée à Moscou, comme annoncé, il a été immédiatement placé en détention provisoire en attendant son procès la semaine prochaine. Alexeï Navalny tient le président russe Vladimir Poutine et les services secrets du FSB responsables de l’attaque dont il a été victime, ce que ces derniers réfutent.