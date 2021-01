VIDÉO | Une expo «peu commune»… comme son nom l’indique

Une expo «peu commune», un concentré des œuvres de la ville. Diversifiée, anecdotique. Une façon de redécouvrir le patrimoine au musée Gaspar.

Une expo «peu commune». C’est le titre parfait pour la nouvelle invitation de la maison Gaspar, à Arlon. Une expo bric-à-brac, et c’est sans doute ce qui fait son charme. Présenter les trésors et cadeaux de la Ville d’Arlon, voilà pour le thème. «On a ressorti des œuvres des placards de la maison communale, décroché des tableaux des murs des bureaux. Et même fouillé dans les caves. On a aussi restauré certaines œuvres» comme le précise le commissaire de l’expo David Colling.

Un parcours artistique, parfois anecdotique de la vie du chef-lieu. Une belle opportunité de voir les dons et legs que la ville a reçus. Les dernières acquisitions. Cela s’illustre par des pièces d’or à un tableau de Braque. Une magnifique toile de Vernet, Le Naufrage, mais aussi un livre d’or où l’on découvre la signature du prince Albert de Monaco enfant. Sa contribution à l’opération «Une bouteille à la mer», initiée par l’Arlonais, Marcel Clébant.