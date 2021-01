Jenny et l’Afsca | Un bar à pétanque | Un nouvel acteur de la récup à Namur: 10 infos qui font du bien

Aller jouer une partie de pétanque comme on irait jouer au bowling, ce sera possible © EdA LABEYE Philippe

L’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 Quand même un petit air de carnaval à Dolhain

Le coronavirus n’aura pas tout à fait la peau de l’esprit carnavalesque à Dolhain. Une journée revisitée est prévue le 13 février.

2 PHOTOS | Une tête de loup pour l’hélicoptère Agusta

L’appareil de l’équipe de démonstration «A109 solo display» a été présenté jeudi sur la base aérienne de Beauvechain.L’équipe de pilotes militaires qui effectue des vols de démonstration à bord d’un hélicoptère Agusta A109 s’est dotée d’un nouveau look.

3 Fers à refaire à la Namufacture, nouvel acteur de la récup

Le 19 février, la Namufacture ouvrira ses portes à Namur. Une boutique et une coopérative qui font la part belle aux artisans et à la deuxième vie des déchets.Œuvrer pour une planète plus propre, mais pas seulement. La Namufacture entend aussi soutenir et promouvoir des artisans.

4 Une bande-son enregistrée à Malmedy sélectionnée aux Césars?

Le Daft Studios a, il y a peu, collaboré au film «La Dernière Vie de Simon», mais aussi avec Loïc Nottet et Lous and The Yakuza.

5 Jenny et l’Afsca: «Tout s’est bien passé»

L’Afsca et l’épicière Jenny se sont rencontrés ce mercredi matin pour aplanir les problèmes. Et «tout s’est bien passé».

6 Ecole «Grandir autrement»: récits de leurs vies avec un enfant TDA/H

«Un appel, une interpellation, une invitation, une convocation… L’école ne nous lâche plus. “Votre fils, c’est très compliqué, on n’y arrive pas, on n’y arrive plus”. Mais de quoi parlent-ils? L’école ne parvient plus à quoi? Mon fils est-il un monstre incontrôlable? On est perdus… Qu’a-t-il fait de si mal pour être rejeté du système traditionnel, du haut de ses 6 ans? Qu’avons-nous manqué dans son éducation? Et surtout, vers qui nous tourner?».

7 Une DJ de Libramont mixe dans les cuisines d’un hôtel

Afin de mettre en lumière deux secteurs impactés par la crise, une jeune DJ libramontoise a offert un set en direct des cuisines d’un hôtel.

8 Adrien, 16 ans, lance une pétition pour une «jeunesse en détresse»

Adrien Charmetant, 16 ans, d’Esneux, a lancé dans une lettre et une pétition virales le cri de désespoir d’une jeunesse qui souffre. Et qui est tue. «On est à bout», souffle-t-il.

9 PHOTOS | Le premier bar à pétanque intérieur et extérieur déboule

Aller jouer une partie de pétanque comme on irait jouer au bowling, ce sera possible à l’ex-resto Hervium. Le Covid prend l’avantage sur la partie mais la Boogle House trépigne d’impatience à l’idée de dérouler les tapis rouges…

10 A 22 ans, il lance son invention

Le jeune Wiersien Florent Rousseau a mis au point un système de filtration de l’eau qu’il définit comme «la filtration inox intelligente et sur mesure».

