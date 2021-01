La Real Sociedad, avec Adnan Januzaj en fin de match, partage à Villarreal

La Real Sociedad est allée arracher in extrémis le partage à Villarreal samedi dans le cadre de la 21e journée du championnat d’Espagne (1-1).

Les visités ont rapidement ouvert la marque par Daniel Parejo (3e, 1-0) et les Basques ont égalisé dans le temps additionnel par Alexander Isak (90e+3, 1-1). Adnan Januzaj est monté au jeu côté visiteur (78e).

Au classement, les deux formations font du surplace: Villarreael (35 points) est 5e et la Real Sociedad (32 points) 6e.

Aux Pays-Bas, Vitesse et Waalwijk ont partagé l’enjeu 1-1. Riechedley Bazoer a porté l’équipe d’Arnhem au commandement (71e, 1-0) et Richard van der Venne a égalisé (75e, 1-1). Chez les visités, Lois Openda a quitté le terrain à la 71e. A Waalwijk, la colonie belge était bien présente: Lennerd Daneels, Anas Tahiri et Ahmed Toubas ont joué tout le match et Thierry Lutonda est monté au jeu (76e).

Au classement, Vitesse reste 3e avec 42 points et Waalwijk est 15e (15 points). .