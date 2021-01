L’Inter bat Benevento 4-0 avec un doublé de Lukaku, auteur déjà de 20 buts cette saison

L’Inter Milan s’est imposé 4-0 face à Benevento dans un match comptant pour la 20e journée de championnat, samedi soir. Romelu Lukaku a signé un doublé avant de quitter le terrain (81e).

Chez les visiteurs, Daam Foulon est monté au jeu (70e). Au classement, l’Inter est 2e avec 44 points, deux de moins que l’AC Milan vainqueur 1-2 plus tôt dans la journée à Bologne. Benevento (22 points) occupe la 12e position.

En première mi-temps, l’Inter était vraiment patron chez lui et est vite passé au commandement grâce à un autogoal de Riccardo Improta sur un coup franc tiré par Christian Eriksen (7e, 1-0). Le Danois a également servi au millimètre Achraf Hakimi, qui s’insérait dans le rectangle, mais le coup de tête de l’international marocain est passé à côté (34e). Lautaro Martinez a également loupé une occasion de doubler l’écart: après avoir pris appui sur Nicolo Barella, l’Argentin s’est retrouvé dans une position optimale mais a expédié le ballon au-dessus de la transversale (36e). Lukaku n’était pas encore rentré dans le match.

Après la pause, Roberto Gagliardini a lancé Lautaro dans un couloir et après avoir bénéficié d’un contre, l’Argentin a inscrit son 11e but après quatre semaines d’abstinence (57e, 2-0). Le duo Martinez-Lukaku est prolifique et sur un service de l’Argentin, Lukaku a trompé le gardien adverse (67e, 3-0). Ce n’était pas fini puisque le Diable Rouge, malgré une soirée pas vraiment extraordinaire, a signé un doublé sur un assist d’Alexis Sanchez (78e, 4-0). C’est le 20e but de Lukaku cette saison toutes compétitions confondues, le 14e en championnat. Ce qui lui vaut d’occuper la deuxième place du classement des canonniers derrière Cristiano Ronaldo (15).

Aux Pays-Bas, Utrecht-Zwolle a été un match à rebondissements (3-3). Chez les visités, Othman Boussaid a écopé d’une carte jaune (73e) et a été remplacé (85e). A peine arrivé à Zwolle en provenance de l’Antwerp, Manuel Benson est monté au jeu en seconde période. La rencontre a démarré à fond avec Sander van de Streek, qui a ouvert la marque pour les visités (2e, 1-0) et Vura, qui a répliqué instantanément pour les visiteurs (4e, 1-1). Zwolle a alors changé la donne par Thomas Lam sur penalty (39e, 1-2) mais c’est également des onze mètres qu’Adam Maher a remis une nouvelle fois les deux formations à égalité (55e, 2-2). Thomas Buitink a encore relancé les intérêts des visiteurs (67e, 2-3) mais Hidde ter Avest a arraché le partage d’un coup de tête (90e+5, 3-3).

Au classement, Utrecht (28 points) est 8e et Zwolle (22 points) est 13e.

Sittard a battu Venlo 3-2 grâce à des buts de Zian Flemming (33e, 1-0), Mats Seuntjens sur penalty (58e, 2-0) et Ben Rienstra (90e, 3-1). Chez les vainqueurs, Mickael Tirpan a joué tout le match, Dario Van den Buijs est monté au jeu et Thibaud Verlinden, qui avait joué dix minutes à peine arrivé en prêt de Stoke, est resté sur le banc pour la deuxième fois consécutivement. Au classement, Sittard (25 points) est 11e. Velno qui a réduit la marque par Georgios Giakoumakis (63e, 2-1) et Torino Hunte (90e+2, 3-2), est 14e (22 points).