Une classe de première fermée pour 1 semaine

Samedi soir, plusieurs parents d’élèves d’une classe de première secondaire de l’iND ont reçu un coup de fil du centre de tracing.

Deux élèves sur les 22 ont été déclarés positifs au Covid-19. Par mesure de précaution, tous les élèves de cette classe ont été priés de rester chez eux durant 1 semaine.

On conseillait aux parents de faire passer un test le plus tôt possible à leur enfant de cette classe et de repasser un second test 7 jours plus tard. Le type de virus détecté n’a pas encore été précisé pour le moment.