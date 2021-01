Bart Swings médaillé d’argent du départ groupé et vainqueur de la Coupe du monde

En raison de la pandémie de coronavirus, la Coupe du monde de patinage de vitesse a été réduite à deux manches cette saison.

Bart Swings a décroché la médaille d’argent du départ groupé (mass-start) de la manche de Coupe du monde de patinage de vitesse, samedi à la Thialf Arena de Heerenveen, aux Pays-Bas. Le Louvaniste, vice-champion olympique de la discipline, remporte en outre le classement final de la Coupe du monde.

C’est le Néerlandais Jorrit Bergsma qui a remporté la mass-start en 7:43.470, devant Bart Swings (7:45.080) et le Suisse Livio Wenger (7:45.210).

En raison de la pandémie de coronavirus, la Coupe du monde de patinage de vitesse a été réduite à deux manches cette saison. La première a eu lieu la semaine dernière, déjà à Heerenveen. Swings y avait pris la 3e place du départ groupé, derrière le Néerlandais Arjan Stroetinga, vainqueur, et le Suisse Livio Wenger.

Swings, qui est également champion d’Europe du départ groupé, enlève également le classement final de la Coupe du monde de la discipline. Il termine avec 302 points devant Livio Wenger (280) et Jorrit Bergsma (270).

Plus tôt dans la journée, Bart Swings avait pris la 6e place du 1500 m, avec un temps de 1:45.47. La victoire est revenue au Néerlandais Thomas Krol (1:43.428), qui a devancé ses compatriotes Kjed Nuis (1:44.222) et Patrick Roest (1:44.758). Krol remporte la Coupe du monde de 1500 m avec 120 points, tandis que Swings finit 8e avec 68 unités.

Nouveau record de Belgique

Chez les dames, Sandrine Tas a battu le record de Belgique du 500 m. Avec son temps de 39.30, elle améliore de 5/100 le précédent record, détenu depuis le 27 décembre 2020 par Stien Vanhoutte, et égalé le 16 janvier. Vanohoutte a patiné en 39.32 samedi. Tas s’est classée 23e, Vanhoutte 25e et avant-dernière du groupe A, dans une course remportée par la Néerlandaise Femke Kok en 37.23.

Sandrine Tas, qui avait fini 9e du 500 m groupe B en matinée, a ensuite pris la 13e place du départ groupé en 8:26.510. La Néerlandaise Irene Schouten l’a emporté en 8:21.750 devant la Canadienne Ivanie Blondin (8:21.770) et la Russe Elizaveta Golubeva (8:22.030).

Irene Schouten remporte la Coupe du monde de la discipline avec 300 points. Sandrine Tas est 13e (144 points), Stien Vanhoutte 28e (30 points).

Le Thialf de Heerenveen accueillera les Mondiaux toutes distance du 11 au 14 février.