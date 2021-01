Non, aucun arbre n’a été goudronné: polémique vite démentie par l’échevin Gilles Foret

Une publication sur Facebook a mis le feu aux poudres, ce samedi. Mais l’échevin Foret a pu rassurer tout le monde. Non, aucun arbre n’a été goudronné. Explications.

Le goudronnage de pieds d’arbres à Liège? Certains s’en sont émus au lendemain d’une publication sur Facebook, où son auteur s’adressait au bourgmestre de Liège et à l’échevin en charge de la transition écologique en s’étonnant d’avoir constaté, sur le boulevard d’Avroy, «que certains arbres avaient été entièrement goudronnés». «Cela est fort déplaisant à voir», a-t-il écrit. «En effet, une telle mesure signifie une mort plus ou moins rapide de l’arbre: asphyxie des racines et perte totale d’alimentation en eau.»

Non, aucun arbre n’a été «goudronné», a indiqué samedi l’échevin Foret. «Depuis ce matin circulent sur les réseaux sociaux des photos d’arbres, situés sur le tracé du tram à Liège, qui auraient été goudronnés ou bétonnés. Si je peux comprendre cette impression à première vue, je souhaite vous rassurer: ce n’est pas du tout le cas.»

Et d’ajouter que «c’est uniquement de l’empierrement (de teinte noire) qui a été placé au pied des arbres. Pas de béton. Cet empierrement spécifique permet de conserver la perméabilité du revêtement. En réalité cet empierrement a été placé il y a plusieurs mois et se compacte avec le temps, ce qui peut lui donner un aspect fermé.»

«Comme vous le savez, j’ai lancé le Plan Canopée pour la Ville de Liège dont l’objectif est de planter plus de 20.000 arbres en 10 ans», a ajouté l’échevin. «Notre priorité en la matière est bien sûr en premier lieu de conserver au maximum le patrimoine arboricole existant, en compris sur le tracé du tram.»