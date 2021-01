VIDÉO | Lucinda Brand sacrée championne du monde, Sanne Cant 8e

La Belge Sanne Cant a chuté dès les premiers mètres.

La Néerlandaise Lucinda Brand a été sacrée championne du monde lors de la course élites dames des championnats du monde de cyclo-cross samedi à Ostende. Elle a devancé ses compatriotes Annemarie Worst et Denise Betsema pour un podium 100% néerlandais et succède à Ceylin Alvarado, sixième samedi. Sanne Cant est huitième et meilleure Belge.

Dès les premiers mètres, Sanne Cant, triple championne du monde entre 2017 et 2019, et Ceylin Alvarado, championne du monde en titre, chutaient dans un virage et étaient rapidement distancées par la Néerlandaise Denise Betsema.

Dans le troisième tour, Lucinda Brand rejoignait Betsema en tête tandis que Annemarie Worst suivait quelques mètres derrière. La vice-championne du monde en titre revenait finalement sur ses deux compatriotes au milieu du quatrième tour.

Dans le dernier tour, Brand et Worst distançaient Betsema sur la partie sablonneuse du parcours. Dans les labourés, Worst glissait dans un virage et Brand s’envolait vers son premier titre mondial avec 8 secondes d’avance sur Worst et 19 secondes sur Betsema.

L’Américaine Clara Honsinger (+0:52) et la Néerlandaise Yara Kastelijn (+1.04) complètent le top 5. Ceylin Alvardo termine sixième à 1:12 de Brand. Sanne Cant se classe huitième et première Belge à 1:43.

Il s’agit de la deuxième médaille d’or des Pays-Bas lors de ces Mondiaux après la victoire de Pim Ronhaar plus tôt samedi chez les espoirs messieurs.

Dimanche, les courses espoirs dames (13h35) et élites messieurs (15h15) sont encore au programme. Les courses juniors garçons et filles ne sont exceptionnellement pas organisées cette année à cause de la pandémie de coronavirus.