Le polygraphe démasque un violeur présumé, À 79, c’est la Calamity Jane locale, Elle vole un chien à la SPA… 9 étonnantes affaires judiciaires en Wallonie

Face au détecteur de mensonge, le voisin réputé «si gentil et si serviable» a présenté un autre visage; La frèle vieille dame à la canne a plus d’en tour dans son sac pour faire enrager ses voisins; Elle passe en coup de vent dans un centre de la SPA pour y voler un chien… Découvrez 9 histoires survenues cette semaine dans les tribunaux en Wallonie.

Conflit de voisinage, vol, infraction au code de la route, agression, autant de motifs de se retrouver face au tribunal. S’il existe une multitude d’alternatives pour l’éviter, force est de constater que nos tribunaux sont pleins. Face à ces hommes et ces femmes pris en défaut: un juge. À lui de juger les arguments de chacun pour ensuite opter pour la compréhension, le sermon et parfois la punition.

L’Avenir vous invite à découvrir ces petites scènes insolites de vos tribunaux mais aussi des tranches de vie.

1. Malgré sa canne et ses 76 ans, la Calamity Jane athusienne fait régner la terreur

Coups de pelle à neige, jets d’excréments de chat, bombardement d’œufs, la septuagénaire athusienne envenime la vie de ses voisins. Et la Calamity Jane est bien connue au tribunal: «Madame a commencé ses exactions en 2014. Mon office aurait pu la poursuivre pour xénophobie vu qu’elle crie sur ses voisins en les traitant de “sales Luxos qui n’ont qu’à retourner dans leur pays”.» Ambiance.

2. Le violeur présumé a craqué au test du polygraphe

Le voisin réputé «si gentil et si serviable» était en fait un violeur. C’est le test du polygraphe qui l’a finalement démasqué. Car lors de sa première version des faits, il niait tout ce dont l’accusait sa jeune voisine .

La citation de la semaine Est-ce cohérent des voleurs qui prennent le temps de boire une bière alors que leur complice retient la victime dans une autre pièce?

3. Elle vole un chihuahua au refuge de la SPA

Ce jour-là, Cindy, accompagnée de deux enfants, se présente aux portes du refuge. Elle en profite pour se servir parmi les animaux présents et pour quitter les lieux avec un petit chihuahua dans les bras. Filmée par les caméras de surveillance, Cindy a été retrouvée mais elle a tenté d’avancer une autre explication.

4. Quand la police a voulu saisir sa voiture de rallye, le garagiste a vu (très) rouge

En 15 ans, le président du tribunal correctionnel de Dinant place cette histoire dans le trio de tête des rébellions qu’il a eu à juger. Ce jour-là, un garagiste apprend que sa voiture de rallye va être saisie. Face aux policiers, son sang ne fait qu’un (mauvais) tour. «Je ne suis ni violent ni méchant, si on ne me provoque pas. Or, toucher à mes autos, c’est comme toucher à ma femme.»

